https://ria.ru/20230901/vkontakte-1893631550.html

"ВКонтакте" добавила инструменты для маркировки рекламы

"ВКонтакте" добавила инструменты для маркировки рекламы - РИА Новости, 01.09.2023

"ВКонтакте" добавила инструменты для маркировки рекламы

Социальная сеть "ВКонтакте" добавила инструменты, с помощью которых авторы смогут маркировать рекламу в постах, клипах, историях и видео - это позволит... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:53

2023-09-01T12:53

2023-09-01T13:21

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" добавила инструменты, с помощью которых авторы смогут маркировать рекламу в постах, клипах, историях и видео - это позволит соблюдать требования законодательства при публикации рекламы, рассказали в пресс-службе "ВКонтакте". "Авторы "ВКонтакте" смогут маркировать рекламу с помощью инструментов соцсети. "ВКонтакте" тестирует инструмент для маркировки рекламы в постах, клипах, историях и видео. Интеграция с оператором рекламных данных (ОРД) поможет создателям контента соблюдать требования законодательства при публикации рекламы в соцсети", - говорится в сообщении. Для того чтобы добавить отметку, нужно выбрать эту настройку, и в специальном сервисе на платформе VK Mini Apps можно будет автоматически получить токен для маркировки. Идентификатор отображается в публикациях, не отвлекая пользователей от контента. На первом этапе этот инструмент доступен авторам в десктопной версии в записях и историях в режиме бета-тестирования, скоро к этому добавятся клипы и видео. "Заполнить информацию обо всех участниках рекламной цепочки и добавить детали о рекламной кампании можно в интерфейсе кабинета ОРД VK - переход в него интегрирован в мини-приложение. В будущем инструмент станет доступен и на смартфонах", - добавили в компании. В сентября 2022 года в силу вступили изменения в закон "О рекламе", согласно которому участники рекламного рынка обязаны маркировать интернет-рекламу и передавать данные о ее размещении в Роскомнадзор. С 1 сентября 2023 года начали действовать штрафы до 700 тысяч рублей для рекламодателей и распространителей рекламы в России за неисполнение требований закона "О рекламе".

https://ria.ru/20230824/ii-1891949353.html

https://ria.ru/20230703/vk-1881947066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии