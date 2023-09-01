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"ВКонтакте" добавила инструменты для маркировки рекламы - РИА Новости, 01.09.2023
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12:53 01.09.2023 (обновлено: 13:21 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/vkontakte-1893631550.html
"ВКонтакте" добавила инструменты для маркировки рекламы
"ВКонтакте" добавила инструменты для маркировки рекламы - РИА Новости, 01.09.2023
"ВКонтакте" добавила инструменты для маркировки рекламы
Социальная сеть "ВКонтакте" добавила инструменты, с помощью которых авторы смогут маркировать рекламу в постах, клипах, историях и видео - это позволит... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:53
2023-09-01T13:21
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" добавила инструменты, с помощью которых авторы смогут маркировать рекламу в постах, клипах, историях и видео - это позволит соблюдать требования законодательства при публикации рекламы, рассказали в пресс-службе "ВКонтакте". "Авторы "ВКонтакте" смогут маркировать рекламу с помощью инструментов соцсети. "ВКонтакте" тестирует инструмент для маркировки рекламы в постах, клипах, историях и видео. Интеграция с оператором рекламных данных (ОРД) поможет создателям контента соблюдать требования законодательства при публикации рекламы в соцсети", - говорится в сообщении. Для того чтобы добавить отметку, нужно выбрать эту настройку, и в специальном сервисе на платформе VK Mini Apps можно будет автоматически получить токен для маркировки. Идентификатор отображается в публикациях, не отвлекая пользователей от контента. На первом этапе этот инструмент доступен авторам в десктопной версии в записях и историях в режиме бета-тестирования, скоро к этому добавятся клипы и видео. "Заполнить информацию обо всех участниках рекламной цепочки и добавить детали о рекламной кампании можно в интерфейсе кабинета ОРД VK - переход в него интегрирован в мини-приложение. В будущем инструмент станет доступен и на смартфонах", - добавили в компании. В сентября 2022 года в силу вступили изменения в закон "О рекламе", согласно которому участники рекламного рынка обязаны маркировать интернет-рекламу и передавать данные о ее размещении в Роскомнадзор. С 1 сентября 2023 года начали действовать штрафы до 700 тысяч рублей для рекламодателей и распространителей рекламы в России за неисполнение требований закона "О рекламе".
https://ria.ru/20230824/ii-1891949353.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
"ВКонтакте" добавила инструменты для маркировки рекламы

"ВКонтакте" добавила инструменты, с которыми авторы смогут маркировать рекламу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Логотип компании VK. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" добавила инструменты, с помощью которых авторы смогут маркировать рекламу в постах, клипах, историях и видео - это позволит соблюдать требования законодательства при публикации рекламы, рассказали в пресс-службе "ВКонтакте".
"Авторы "ВКонтакте" смогут маркировать рекламу с помощью инструментов соцсети. "ВКонтакте" тестирует инструмент для маркировки рекламы в постах, клипах, историях и видео. Интеграция с оператором рекламных данных (ОРД) поможет создателям контента соблюдать требования законодательства при публикации рекламы в соцсети", - говорится в сообщении.
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Для того чтобы добавить отметку, нужно выбрать эту настройку, и в специальном сервисе на платформе VK Mini Apps можно будет автоматически получить токен для маркировки. Идентификатор отображается в публикациях, не отвлекая пользователей от контента.
На первом этапе этот инструмент доступен авторам в десктопной версии в записях и историях в режиме бета-тестирования, скоро к этому добавятся клипы и видео. "Заполнить информацию обо всех участниках рекламной цепочки и добавить детали о рекламной кампании можно в интерфейсе кабинета ОРД VK - переход в него интегрирован в мини-приложение. В будущем инструмент станет доступен и на смартфонах", - добавили в компании.
В сентября 2022 года в силу вступили изменения в закон "О рекламе", согласно которому участники рекламного рынка обязаны маркировать интернет-рекламу и передавать данные о ее размещении в Роскомнадзор. С 1 сентября 2023 года начали действовать штрафы до 700 тысяч рублей для рекламодателей и распространителей рекламы в России за неисполнение требований закона "О рекламе".
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