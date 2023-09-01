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Мишустин провел импровизированный урок математики в московской школе
Мишустин провел импровизированный урок математики в московской школе - РИА Новости, 01.09.2023
Мишустин провел импровизированный урок математики в московской школе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел импровизированный урок математики в столичной школе 1579 для детей, которые после школьных каникул повторяли... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:44
2023-09-01T15:44
2023-09-01T15:44
образование - общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел импровизированный урок математики в столичной школе 1579 для детей, которые после школьных каникул повторяли десятичные дроби. Придя в класс, он первым делом поздравил детей с Днем знаний и поинтересовался, нравится ли им заниматься математикой. Одна из учениц сообщила высокопоставленному гостю, что больше любит решать задачи, чем примеры. "Нам рассказали, что вы очень любите задавать математические задачи. Мы бы хотели, чтобы вы нам что-нибудь задали", - сказала девочка Варвара. Мишустин задал три задачи. "Сейчас попробуем блиц разыграть. Первая вам задача: кошка забирается на столб высотой 10 метров. За сутки кошка забирается на 5 метров вверх и сползает на 4 метра вниз. На какой день она заберется на вершину?" - озвучил задание премьер и дал детям минуту на размышление. Большинство ребят посчитали, что это произойдет на 10-й день. "Ответ неправильный", - разочаровал их Мишустин и предложил порассуждать вместе. После того, как задачку разобрали буквально на пальцах, общими усилиями класс пришел к выводу, что кошка заберется на вершину столба на 6-й день. Вторым заданием от премьера стала как раз-таки задача на использование дробей. Он попросил учеников посчитать, на какой день озеро зарастет камышом при условии, что каждый последующей день оно зарастает в два раза сильнее, чем в предыдущий, а на 30-й день половина его поверхности покрыта камышом. С этим заданием ученики справились мгновенно. Третья задача была из области статистики, и с помощью уравнений премьер предложил ученикам доказать, что вес слона равен весу комара. Это испытание оказалось для семиклассников на вырост.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия, михаил мишустин
Образование - Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин провел импровизированный урок математики в московской школе
Мишустин провел импровизированный урок математики в московской школе №1579
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел импровизированный урок математики в столичной школе 1579 для детей, которые после школьных каникул повторяли десятичные дроби.
Придя в класс, он первым делом поздравил детей с Днем знаний и поинтересовался, нравится ли им заниматься математикой. Одна из учениц сообщила высокопоставленному гостю, что больше любит решать задачи, чем примеры.
"Нам рассказали, что вы очень любите задавать математические задачи. Мы бы хотели, чтобы вы нам что-нибудь задали", - сказала девочка Варвара.
Мишустин задал три задачи.
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"Сейчас попробуем блиц разыграть. Первая вам задача: кошка забирается на столб высотой 10 метров. За сутки кошка забирается на 5 метров вверх и сползает на 4 метра вниз. На какой день она заберется на вершину?" - озвучил задание премьер и дал детям минуту на размышление.
Большинство ребят посчитали, что это произойдет на 10-й день. "Ответ неправильный", - разочаровал их Мишустин и предложил порассуждать вместе. После того, как задачку разобрали буквально на пальцах, общими усилиями класс пришел к выводу, что кошка заберется на вершину столба на 6-й день.
Вторым заданием от премьера стала как раз-таки задача на использование дробей. Он попросил учеников посчитать, на какой день озеро зарастет камышом при условии, что каждый последующей день оно зарастает в два раза сильнее, чем в предыдущий, а на 30-й день половина его поверхности покрыта камышом. С этим заданием ученики справились мгновенно. Третья задача была из области статистики, и с помощью уравнений премьер предложил ученикам доказать, что вес слона равен весу комара. Это испытание оказалось для семиклассников на вырост.
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