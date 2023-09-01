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ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения
ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения
Командиры соединений украинской армии целенаправленно, без прикрытия бросает в "мясные" штурмы своих военных, чтобы они пешком преодолевали минно-взрывные... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:15
2023-09-01T15:15
2023-09-01T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Командиры соединений украинской армии целенаправленно, без прикрытия бросает в "мясные" штурмы своих военных, чтобы они пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, установленные российскими войсками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения
Минобороны: ВСУ посылает военных пешком проходить российские минные заграждения