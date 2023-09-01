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ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893683419.html
ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения
ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения
Командиры соединений украинской армии целенаправленно, без прикрытия бросает в "мясные" штурмы своих военных, чтобы они пешком преодолевали минно-взрывные... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:15
2023-09-01T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Командиры соединений украинской армии целенаправленно, без прикрытия бросает в "мясные" штурмы своих военных, чтобы они пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, установленные российскими войсками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения

Минобороны: ВСУ посылает военных пешком проходить российские минные заграждения

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Командиры соединений украинской армии целенаправленно, без прикрытия бросает в "мясные" штурмы своих военных, чтобы они пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, установленные российскими войсками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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