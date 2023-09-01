https://ria.ru/20230901/ukraina-1893683419.html

ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения

ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения - РИА Новости, 01.09.2023

ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения

Командиры соединений украинской армии целенаправленно, без прикрытия бросает в "мясные" штурмы своих военных, чтобы они пешком преодолевали минно-взрывные... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:15

2023-09-01T15:15

2023-09-01T15:15

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в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Командиры соединений украинской армии целенаправленно, без прикрытия бросает в "мясные" штурмы своих военных, чтобы они пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, установленные российскими войсками, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230801/ataki-1887516186.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины