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В Анкаре анонсировали разговор Эрдогана и Путина - РИА Новости, 01.09.2023
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16:37 01.09.2023 (обновлено: 16:49 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/turtsiya-1893713293.html
В Анкаре анонсировали разговор Эрдогана и Путина
В Анкаре анонсировали разговор Эрдогана и Путина - РИА Новости, 01.09.2023
В Анкаре анонсировали разговор Эрдогана и Путина
Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч сообщил, что на планируемых в понедельник переговорах лидеров Турции и России Реджепа Тайипа... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:37
2023-09-01T16:49
анкара (провинция)
турция
в мире
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
евросоюз
оон
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АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч сообщил, что на планируемых в понедельник переговорах лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина будет обсуждаться последняя ситуация вокруг "зерновой сделки", Анкара надеется на успех.Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят 4 сентября в Сочи вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику, сообщила пресс-служба Кремля."Российская сторона не сделала заявления о своем полном выходе (из зерновой сделки). У них (у российской стороны) есть условия. В этом смысле мы видим, что по некоторым пунктам разногласий на переговорах достигнуто продвижение, есть надежда. Последняя ситуация будет обсуждаться на саммите (президентов Турции и РФ) в понедельник. Мы осторожны, надеемся, что мы добьемся успеха", - заявил советник в интервью телеканалу A Haber.По его словам, тема зерновой сделки - актуальная ситуация для всего мира."Когда Россия объявила о приостановке своего участия в соглашении, цены на продовольствие в мире сразу же начали расти. В то же время есть страны, которые в этом (в продовольствии) нуждаются… Мы ведем всю нашу деятельность и в ООН, и в ЕС вместе. Здесь мы играем ведущую роль. Мы получаем интенсивную поддержку со стороны всего мира в реализации зернового коридора", - сказал он.
https://ria.ru/20230831/sdelka-1893505241.html
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анкара (провинция)
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анкара (провинция), турция, в мире, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, евросоюз, оон
Анкара (провинция), Турция, В мире, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Евросоюз, ООН
В Анкаре анонсировали разговор Эрдогана и Путина

В Анкаре анонсировали разговор Эрдогана и Путина о ситуации с зерновой сделкой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч сообщил, что на планируемых в понедельник переговорах лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина будет обсуждаться последняя ситуация вокруг "зерновой сделки", Анкара надеется на успех.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят 4 сентября в Сочи вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику, сообщила пресс-служба Кремля.
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Вчера, 20:21
"Российская сторона не сделала заявления о своем полном выходе (из зерновой сделки). У них (у российской стороны) есть условия. В этом смысле мы видим, что по некоторым пунктам разногласий на переговорах достигнуто продвижение, есть надежда. Последняя ситуация будет обсуждаться на саммите (президентов Турции и РФ) в понедельник. Мы осторожны, надеемся, что мы добьемся успеха", - заявил советник в интервью телеканалу A Haber.
По его словам, тема зерновой сделки - актуальная ситуация для всего мира.
"Когда Россия объявила о приостановке своего участия в соглашении, цены на продовольствие в мире сразу же начали расти. В то же время есть страны, которые в этом (в продовольствии) нуждаются… Мы ведем всю нашу деятельность и в ООН, и в ЕС вместе. Здесь мы играем ведущую роль. Мы получаем интенсивную поддержку со стороны всего мира в реализации зернового коридора", - сказал он.
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Вчера, 17:34
 
Анкара (провинция)ТурцияВ миреРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЕвросоюзООН
 
 
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