https://ria.ru/20230901/trevoga-1893541814.html

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.09.2023

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T05:12

2023-09-01T05:12

2023-09-01T05:12

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

киев

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_6758ff43349d94eaba2c8bd1dca20cae.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигналы тревоги не звучат лишь в четырех областях западной Украины: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230830/vzryv-1893229351.html

украина

запорожская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, запорожская область, киев, вооруженные силы рф