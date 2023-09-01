https://ria.ru/20230901/trevoga-1893541814.html
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.09.2023
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T05:12
2023-09-01T05:12
2023-09-01T05:12
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигналы тревоги не звучат лишь в четырех областях западной Украины: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230830/vzryv-1893229351.html
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украина, запорожская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы РФ
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и на большей части территории Украины объявили воздушную тревогу