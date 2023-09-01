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В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2023
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14:23 01.09.2023 (обновлено: 14:24 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/teroborona-1893663975.html
В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки беспилотников
В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2023
В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки беспилотников
Более 200 жителей Псковской области вступили в отряд территориальной обороны "Дружина" после атаки беспилотников, всего же заявления подали 800 человек, сообщил РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:23
2023-09-01T14:24
псков
псковская область
михаил ведерников
псковский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Более 200 жителей Псковской области вступили в отряд территориальной обороны "Дружина" после атаки беспилотников, всего же заявления подали 800 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале. В ночь на 30 августа псковский аэропорт "Кресты" атаковали беспилотники. "В Псковской области уже порядка 800 человек вступили в ряды "Дружины", что немаловажно, более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию", - сообщил глава региона. Добровольцам, вступившим в "Дружину", предстоит пройти обучение по таким дисциплинам, как территориальная оборона, государственная безопасность, борьба с преступностью. "Первичное обучение должно включать основные принципы и навыки патрулирования – это сейчас первоочередная задача", - отметил Ведерников. По его словам, акцент, с учетом нападений на аэропорт Пскова, важно сделать на приграничные территории, Псков и Псковский район. Губернатор поручил заместителю руководителя аппарата правительства Андрею Вьюнову заняться формированием дежурных групп, которые будут патрулировать ряд объектов, в том числе "Кресты". По словам Вьюнова, в Псковской области сформировано уже 11 отделений "Дружины", в них вступили 840 человек. Только за утро 1 сентября подано 50 заявлений, отметил он.
https://ria.ru/20230830/bpla-1893149158.html
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псков, псковская область, михаил ведерников, псковский район
Псков, Псковская область, Михаил Ведерников, Псковский район
В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки беспилотников

В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки БПЛА на аэропорт

© РИА Новости / Губернатор Пскова Михаил Ведерников | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотников в Пскове
Последствия атаки беспилотников в Пскове - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Губернатор Пскова Михаил Ведерников
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Последствия атаки беспилотников в Пскове. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Более 200 жителей Псковской области вступили в отряд территориальной обороны "Дружина" после атаки беспилотников, всего же заявления подали 800 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале.
В ночь на 30 августа псковский аэропорт "Кресты" атаковали беспилотники.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Захарова высказалась об атаках БПЛА на российские регионы
30 августа, 13:39
"В Псковской области уже порядка 800 человек вступили в ряды "Дружины", что немаловажно, более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию", - сообщил глава региона.
Добровольцам, вступившим в "Дружину", предстоит пройти обучение по таким дисциплинам, как территориальная оборона, государственная безопасность, борьба с преступностью.
"Первичное обучение должно включать основные принципы и навыки патрулирования – это сейчас первоочередная задача", - отметил Ведерников. По его словам, акцент, с учетом нападений на аэропорт Пскова, важно сделать на приграничные территории, Псков и Псковский район.
Губернатор поручил заместителю руководителя аппарата правительства Андрею Вьюнову заняться формированием дежурных групп, которые будут патрулировать ряд объектов, в том числе "Кресты".
По словам Вьюнова, в Псковской области сформировано уже 11 отделений "Дружины", в них вступили 840 человек. Только за утро 1 сентября подано 50 заявлений, отметил он.
Ликвидация последствий атаки украинских БПЛА на аэропорт Пскова
Псковский аэропорт подвергся атаке БПЛА
30 августа, 04:09
 
ПсковПсковская областьМихаил ВедерниковПсковский район
 
 
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