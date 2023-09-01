https://ria.ru/20230901/tennis-1893684861.html
Мишустин сыграл со школьником в настольный теннис
Мишустин сыграл со школьником в настольный теннис - РИА Новости, 01.09.2023
Мишустин сыграл со школьником в настольный теннис
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения школы №1579 в Москве сыграл в настольный теннис с одним из учеников. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:21
2023-09-01T15:21
2023-09-01T15:29
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михаил мишустин
сергей собянин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения школы №1579 в Москве сыграл в настольный теннис с одним из учеников. В ходе осмотра новой школы Мишустин осмотрел спортивный зал, где дети занимались настольным теннисом. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил премьер-министру сыграть с одним из учеников. Глава правительства провел несколько розыгрышей и поблагодарил мальчика за игру. Затем Мишустину показали зал, где проводился урок по баскетболу. Премьер попросил одну из учениц продемонстрировать свои навыки игры, и она с третьей попытки забросила мяч в корзину. Также Мишустин посетил актовый зал, в котором школьники репетировали музыкальный номер. Собянин вспомнил, что Мишустин умеет играть на музыкальных инструментах, и предложил Мишустину сыграть на фортепиано. Глава правительства исполнил мелодию из песенки крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам". "С днем рождения, школа!" - поздравил Мишустин учеников с открытием школы под аплодисменты. Мишустин в День знаний посетил московскую школу №1579. Всего в школе работают 445 педагогов и учатся 4 838 детей, в том числе 3718 школьников, 1120 дошкольников. Для школы было построено новое здание на 900 учеников. Здесь предусмотрены комфортные универсальные и специализированные кабинеты, инженерный, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, робо-классы, IT-полигон, кабинеты технологий для мальчиков и девочек, пространство для шахматного кружка.
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москва, россия, михаил мишустин, сергей собянин
Москва, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Собянин
Мишустин сыграл со школьником в настольный теннис
Мишустин сыграл в настольный теннис и исполнил песню на пианино в школе в Москве
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения школы №1579 в Москве сыграл в настольный теннис с одним из учеников.
В ходе осмотра новой школы Мишустин осмотрел спортивный зал, где дети занимались настольным теннисом. Мэр Москвы Сергей Собянин
предложил премьер-министру сыграть с одним из учеников. Глава правительства провел несколько розыгрышей и поблагодарил мальчика за игру.
Затем Мишустину показали зал, где проводился урок по баскетболу. Премьер попросил одну из учениц продемонстрировать свои навыки игры, и она с третьей попытки забросила мяч в корзину.
Также Мишустин посетил актовый зал, в котором школьники репетировали музыкальный номер. Собянин вспомнил, что Мишустин умеет играть на музыкальных инструментах, и предложил Мишустину сыграть на фортепиано. Глава правительства исполнил мелодию из песенки крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам". "С днем рождения, школа!" - поздравил Мишустин учеников с открытием школы под аплодисменты.
Мишустин в День знаний посетил московскую школу №1579. Всего в школе работают 445 педагогов и учатся 4 838 детей, в том числе 3718 школьников, 1120 дошкольников. Для школы было построено новое здание на 900 учеников. Здесь предусмотрены комфортные универсальные и специализированные кабинеты, инженерный, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, робо-классы, IT-полигон, кабинеты технологий для мальчиков и девочек, пространство для шахматного кружка.
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