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Чернышенко поздравил студентов и коллектив МГУ с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
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12:41 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/studenty-1893628258.html
Чернышенко поздравил студентов и коллектив МГУ с 1 сентября
Чернышенко поздравил студентов и коллектив МГУ с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
Чернышенко поздравил студентов и коллектив МГУ с 1 сентября
Более 45 тысяч студентов Московского государственного университета учатся по самым востребованным направлениям, участвуют в разработке высокотехнологичных... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:41
2023-09-01T12:41
дмитрий чернышенко
образование - общество
россия
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 45 тысяч студентов Московского государственного университета учатся по самым востребованным направлениям, участвуют в разработке высокотехнологичных проектов, начиная с первого курса, а всего в вуз поступило более 11 тысяч первокурсников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Поздравляю всех первокурсников, студентов и коллектив главного вуза страны. Неоднократно посещал МГУ, здесь уникальный педагогический коллектив и передовые образовательные практики, а студенческая семья МГУ стала ещё больше. В этом учебном году в вуз поступило свыше 11 тысяч первокурсников, а всего более 45 тысяч студентов учатся по самым востребованным направлениям, участвуют в разработке высокотехнологичных проектов, начиная с первого курса", - сказал Чернышенко. Он отметил, что студенты МГУ - гордость университета, многие из них призеры и победители международных олимпиад, спортивных соревнований, конкурса "Студенческий стартап". По его словам, востребованность научной школы МГУ подтверждают и иностранные учащиеся - в вузе учатся тысяча студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья. "Фундаментальная подготовка, колоссальные исследовательские возможности, учеба у лучших лекторов и практиков страны, яркие студенческие праздники и вековые традиции - все это МГУ, которому совсем скоро, в 2025 году исполнится 270 лет. Ребята, желаю вам использовать все возможности для учебы и развития по максимуму. Московский государственный университет ещё и славится своей насыщенной студенческой жизнью. Не упускайте время заявить о себе в творчестве, науке и спорте. Перед вами открыты все двери! Поздравляю всех с новым учебным годом, желаю научных открытий и успехов в любых начинаниях", - заключил вице-премьер.
россия
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дмитрий чернышенко, образование - общество, россия, мгу имени м. в. ломоносова
Дмитрий Чернышенко, Образование - Общество, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова
Чернышенко поздравил студентов и коллектив МГУ с 1 сентября

Чернышенко: более 45 тысяч студентов МГУ учатся по востребованным направлениям

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 45 тысяч студентов Московского государственного университета учатся по самым востребованным направлениям, участвуют в разработке высокотехнологичных проектов, начиная с первого курса, а всего в вуз поступило более 11 тысяч первокурсников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Поздравляю всех первокурсников, студентов и коллектив главного вуза страны. Неоднократно посещал МГУ, здесь уникальный педагогический коллектив и передовые образовательные практики, а студенческая семья МГУ стала ещё больше. В этом учебном году в вуз поступило свыше 11 тысяч первокурсников, а всего более 45 тысяч студентов учатся по самым востребованным направлениям, участвуют в разработке высокотехнологичных проектов, начиная с первого курса", - сказал Чернышенко.
День знаний в России
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.

Торжественная линейка, посвященная открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.

Учащиеся кадетского класса на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.

Начало нового учебного года в школах России

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.

Первоклассники и ученики кадетского класса на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 12
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.

Школьники на торжественной линейке в Мариуполе

С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Николай Циганов и генеральный директор публично-правовой компании Единый заказчик в сфере строительства Карен Оганесян, на торжественной церемонии открытия школы № 9 в Мариуполе после капитального ремонта ко Дню знаний

В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.

© РИА Новости / Александр Сухов
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в лицее №369 в Санкт-Петербурге в День знаний

С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.

Поднятие флага России на торжественной линейке, посвященной открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

Первоклассники после торжественной линейки, посвященной открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.

Учитель в классе после торжественной линейки, посвященной открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12

В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 12

С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 12

С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 12

В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 12

С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12
Он отметил, что студенты МГУ - гордость университета, многие из них призеры и победители международных олимпиад, спортивных соревнований, конкурса "Студенческий стартап".
По его словам, востребованность научной школы МГУ подтверждают и иностранные учащиеся - в вузе учатся тысяча студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья.
"Фундаментальная подготовка, колоссальные исследовательские возможности, учеба у лучших лекторов и практиков страны, яркие студенческие праздники и вековые традиции - все это МГУ, которому совсем скоро, в 2025 году исполнится 270 лет. Ребята, желаю вам использовать все возможности для учебы и развития по максимуму. Московский государственный университет ещё и славится своей насыщенной студенческой жизнью. Не упускайте время заявить о себе в творчестве, науке и спорте. Перед вами открыты все двери! Поздравляю всех с новым учебным годом, желаю научных открытий и успехов в любых начинаниях", - заключил вице-премьер.
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Проголосовали:18441
24 августа, 12:46
 
Дмитрий ЧернышенкоОбразование - ОбществоРоссияМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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