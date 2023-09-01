https://ria.ru/20230901/studenty-1893628258.html

Чернышенко поздравил студентов и коллектив МГУ с 1 сентября

Чернышенко поздравил студентов и коллектив МГУ с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023

Чернышенко поздравил студентов и коллектив МГУ с 1 сентября

Более 45 тысяч студентов Московского государственного университета учатся по самым востребованным направлениям, участвуют в разработке высокотехнологичных... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:41

2023-09-01T12:41

2023-09-01T12:41

дмитрий чернышенко

образование - общество

россия

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 45 тысяч студентов Московского государственного университета учатся по самым востребованным направлениям, участвуют в разработке высокотехнологичных проектов, начиная с первого курса, а всего в вуз поступило более 11 тысяч первокурсников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Поздравляю всех первокурсников, студентов и коллектив главного вуза страны. Неоднократно посещал МГУ, здесь уникальный педагогический коллектив и передовые образовательные практики, а студенческая семья МГУ стала ещё больше. В этом учебном году в вуз поступило свыше 11 тысяч первокурсников, а всего более 45 тысяч студентов учатся по самым востребованным направлениям, участвуют в разработке высокотехнологичных проектов, начиная с первого курса", - сказал Чернышенко. Он отметил, что студенты МГУ - гордость университета, многие из них призеры и победители международных олимпиад, спортивных соревнований, конкурса "Студенческий стартап". По его словам, востребованность научной школы МГУ подтверждают и иностранные учащиеся - в вузе учатся тысяча студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья. "Фундаментальная подготовка, колоссальные исследовательские возможности, учеба у лучших лекторов и практиков страны, яркие студенческие праздники и вековые традиции - все это МГУ, которому совсем скоро, в 2025 году исполнится 270 лет. Ребята, желаю вам использовать все возможности для учебы и развития по максимуму. Московский государственный университет ещё и славится своей насыщенной студенческой жизнью. Не упускайте время заявить о себе в творчестве, науке и спорте. Перед вами открыты все двери! Поздравляю всех с новым учебным годом, желаю научных открытий и успехов в любых начинаниях", - заключил вице-премьер.

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, образование - общество, россия, мгу имени м. в. ломоносова