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Полянский считает, что есть риск прямого столкновения НАТО и России - РИА Новости, 01.09.2023
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23:54 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/stolknovenie-1893783248.html
Полянский считает, что есть риск прямого столкновения НАТО и России
Полянский считает, что есть риск прямого столкновения НАТО и России - РИА Новости, 01.09.2023
Полянский считает, что есть риск прямого столкновения НАТО и России
Риск прямого столкновения между НАТО и Россией есть, ситуация весьма опасная, заявил в ходе общения с пользователями соцсети X (экс-Twitter) первый зампостпреда РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T23:54
2023-09-01T23:54
россия
нато
дмитрий полянский
оон
украина
сша
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ООН, 1 сен – РИА Новости. Риск прямого столкновения между НАТО и Россией есть, ситуация весьма опасная, заявил в ходе общения с пользователями соцсети X (экс-Twitter) первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его попросили прокомментировать слова американского ведущего Такера Карлсона о перспективе войны между США и РФ в следующем году. "Не нам оценивать вероятность этого сценария. Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО", - сказал Полянский. Он обратил внимание, что НАТО очень сильно вовлечена в происходящее на Украине – альянс предоставляет Киеву разведывательные данные со спутников, вооружения, боеприпасы. "Все, кроме живой силы. Но мы не знаем точно – потому что есть множество признаков того, что там есть некие инструкторы, наемники, и о гибели некоторых людей очень таинственным образом сообщают у них дома - генералы и офицеры из НАТО. Это все вызывает большие подозрения", - указал дипломат. "Мы не можем исключать, что они участвуют в определенных действиях на Украине", - добавил он. Полянский заявил, что с военной точки зрения ситуация для киевского режима очень плоха. "И все понимают, что его единственным спасением является западная поддержка. Западная поддержка немного спадает. И я думаю, что много людей в США, как и в других местах, начинают осознавать, что киевский режим проигрывает", - добавил первый зампостпреда. "Все может произойти. Ничто не исключено, когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией", - считает он.
https://ria.ru/20230831/nato-1893480072.html
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893082303.html
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россия, нато, дмитрий полянский, оон, украина, сша, такер карлсон
Россия, НАТО, Дмитрий Полянский, ООН, Украина, США, Такер Карлсон
Полянский считает, что есть риск прямого столкновения НАТО и России

Полянский: есть риск прямого столкновения НАТО и России, ситуация опасная

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 сен – РИА Новости. Риск прямого столкновения между НАТО и Россией есть, ситуация весьма опасная, заявил в ходе общения с пользователями соцсети X (экс-Twitter) первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Его попросили прокомментировать слова американского ведущего Такера Карлсона о перспективе войны между США и РФ в следующем году. "Не нам оценивать вероятность этого сценария. Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО", - сказал Полянский.
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Он обратил внимание, что НАТО очень сильно вовлечена в происходящее на Украине – альянс предоставляет Киеву разведывательные данные со спутников, вооружения, боеприпасы.
«
"Все, кроме живой силы. Но мы не знаем точно – потому что есть множество признаков того, что там есть некие инструкторы, наемники, и о гибели некоторых людей очень таинственным образом сообщают у них дома - генералы и офицеры из НАТО. Это все вызывает большие подозрения", - указал дипломат.
«
"Мы не можем исключать, что они участвуют в определенных действиях на Украине", - добавил он.
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Полянский заявил, что с военной точки зрения ситуация для киевского режима очень плоха. "И все понимают, что его единственным спасением является западная поддержка. Западная поддержка немного спадает. И я думаю, что много людей в США, как и в других местах, начинают осознавать, что киевский режим проигрывает", - добавил первый зампостпреда.
«
"Все может произойти. Ничто не исключено, когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией", - считает он.
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