https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893719153.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:41

2023-09-01T17:41

2023-09-01T17:41

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 сентября 2023 годаМинистерство обороны РФ сообщило о существенных потерях со стороны Украины за неделю. Также российские части отразили более 90 попыток наступления. По стратегическим и военным объектам противника нанесено пять ударов высокоточным оружием.За минувшие сутки российские подразделения отразили атаки соединений ВСУ на Купянском, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Уничтожен пункт управления беспилотниками, склад боеприпасов. Средства ПВО сбили 27 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 466 самолетов, 247 вертолетов, 6293 беспилотника, 434 зенитных ракетных комплекса, 1147 реактивных систем залпового огня, 11 587 танков и других бронемашин, 6162 орудия полевой артиллерии и 12 602 единицы автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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