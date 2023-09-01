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Челябинская область направила 800 банок физраствора в зону спецоперации - РИА Новости, 01.09.2023
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16:32 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893711546.html
Челябинская область направила 800 банок физраствора в зону спецоперации
Челябинская область направила 800 банок физраствора в зону спецоперации - РИА Новости, 01.09.2023
Челябинская область направила 800 банок физраствора в зону спецоперации
Коробки со шприцами, маскировочные сети и 800 банок физраствора направила Челябинская область в зону специальной военной операции, сообщило в пятницу... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:32
2023-09-01T16:32
надежные люди
общероссийский народный фронт
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Коробки со шприцами, маскировочные сети и 800 банок физраствора направила Челябинская область в зону специальной военной операции, сообщило в пятницу региональное отделение ОНФ. "Направляем очередную партию гуманитарной помощи в 430 Мотострелковый полк, в народе "Ангелам". В состав помощи вошли 800 банок физраствора от Ассоциации юристов Челябинской области, несколько коробок со шприцами и системами от межрайонной Налоговой службы № 24, 40 маскировочных сетей от предпринимателей", - говорится в сообщении. Также отправлены несколько коробок продуктов питания для военнослужащих, уточняется в сообщении. В конце августа, по данным ОНФ, "Народный фронт" закупал и доставил в зону СВО дульные тормоза-компенсаторы, коллиматорные прицелы и планки Вивера.
https://ria.ru/20230814/chelyabinsk-1890157416.html
челябинская область
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общероссийский народный фронт, челябинская область
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Челябинская область
Челябинская область направила 800 банок физраствора в зону спецоперации

Челябинская область направила 800 банок физраствора в зону спецоперации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие раздают гуманитарную помощь
Военнослужащие раздают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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Военнослужащие раздают гуманитарную помощь. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Коробки со шприцами, маскировочные сети и 800 банок физраствора направила Челябинская область в зону специальной военной операции, сообщило в пятницу региональное отделение ОНФ.
"Направляем очередную партию гуманитарной помощи в 430 Мотострелковый полк, в народе "Ангелам". В состав помощи вошли 800 банок физраствора от Ассоциации юристов Челябинской области, несколько коробок со шприцами и системами от межрайонной Налоговой службы № 24, 40 маскировочных сетей от предпринимателей", - говорится в сообщении.
Также отправлены несколько коробок продуктов питания для военнослужащих, уточняется в сообщении.
В конце августа, по данным ОНФ, "Народный фронт" закупал и доставил в зону СВО дульные тормоза-компенсаторы, коллиматорные прицелы и планки Вивера.
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Челябинская область отправила тепловизоры и бронежилеты в зону СВО
14 августа, 18:55
 
Надежные людиОбщероссийский народный фронтЧелябинская область
 
 
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