https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893711546.html

Челябинская область направила 800 банок физраствора в зону спецоперации

Челябинская область направила 800 банок физраствора в зону спецоперации - РИА Новости, 01.09.2023

Челябинская область направила 800 банок физраствора в зону спецоперации

Коробки со шприцами, маскировочные сети и 800 банок физраствора направила Челябинская область в зону специальной военной операции, сообщило в пятницу... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:32

2023-09-01T16:32

2023-09-01T16:32

надежные люди

общероссийский народный фронт

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Коробки со шприцами, маскировочные сети и 800 банок физраствора направила Челябинская область в зону специальной военной операции, сообщило в пятницу региональное отделение ОНФ. "Направляем очередную партию гуманитарной помощи в 430 Мотострелковый полк, в народе "Ангелам". В состав помощи вошли 800 банок физраствора от Ассоциации юристов Челябинской области, несколько коробок со шприцами и системами от межрайонной Налоговой службы № 24, 40 маскировочных сетей от предпринимателей", - говорится в сообщении. Также отправлены несколько коробок продуктов питания для военнослужащих, уточняется в сообщении. В конце августа, по данным ОНФ, "Народный фронт" закупал и доставил в зону СВО дульные тормоза-компенсаторы, коллиматорные прицелы и планки Вивера.

https://ria.ru/20230814/chelyabinsk-1890157416.html

челябинская область

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общероссийский народный фронт, челябинская область