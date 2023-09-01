https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893682625.html

Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ

Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023

Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ

Истребительная авиация ВКС России и средства ПВО в течение недели сбили четыре боевых самолета и один вертолет воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:13

2023-09-01T15:13

2023-09-01T15:13

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

россия

украина

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_76262b012fa712ec047bd2a7a7d8f073.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России и средства ПВО в течение недели сбили четыре боевых самолета и один вертолет воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета "Нептун" и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Также уничтожен 281 украинский беспилотник, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России.

https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893681181.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воздушно-космические силы россии, россия, украина, сша, безопасность