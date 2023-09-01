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Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893682625.html
Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ
Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ
Истребительная авиация ВКС России и средства ПВО в течение недели сбили четыре боевых самолета и один вертолет воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:13
2023-09-01T15:13
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
россия
украина
сша
безопасность
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России и средства ПВО в течение недели сбили четыре боевых самолета и один вертолет воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета "Нептун" и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Также уничтожен 281 украинский беспилотник, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России.
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воздушно-космические силы россии, россия, украина, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Россия, Украина, США, Безопасность
Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ

Минобороны: авиация ВКС и ПВО за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России и средства ПВО в течение недели сбили четыре боевых самолета и один вертолет воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета "Нептун" и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200.
Также уничтожен 281 украинский беспилотник, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России.
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Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииРоссияУкраинаСШАБезопасность
 
 
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