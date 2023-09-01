https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893682625.html
Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ
Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ
Истребительная авиация ВКС России и средства ПВО в течение недели сбили четыре боевых самолета и один вертолет воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:13
2023-09-01T15:13
2023-09-01T15:13
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
россия
украина
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_76262b012fa712ec047bd2a7a7d8f073.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России и средства ПВО в течение недели сбили четыре боевых самолета и один вертолет воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета "Нептун" и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Также уничтожен 281 украинский беспилотник, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях России.
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893681181.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883187071_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_95dda9c3235dab2b9ec730dacc864bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, россия, украина, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Россия, Украина, США, Безопасность
Российские военные за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ
Минобороны: авиация ВКС и ПВО за неделю сбили четыре самолета и вертолет ВСУ