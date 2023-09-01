https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893681181.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.09.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
На запорожском направлении российские войска за неделю отразили 44 атаки противника, уничтожив более 960 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:08
2023-09-01T15:08
2023-09-01T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска за неделю отразили 44 атаки противника, уничтожив более 960 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в телегам-канале ведомства."В результате самоотверженных и грамотных действий военнослужащих запорожской группировки войск все атаки противника отражены. За неделю уничтожено более 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины различной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства. В военном ведомстве отметили, что в течение недели на донецком и запорожском направлениях складывалась "наиболее сложная и напряженная обстановка". На запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений. "Для наращивания усилий по прорыву обороны наших войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва – 71-я егерская бригада ВСУ", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: на Запорожском направлении за неделю Киев потерял более 960 солдат