Рейтинг@Mail.ru
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893681181.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.09.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
На запорожском направлении российские войска за неделю отразили 44 атаки противника, уничтожив более 960 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:08
2023-09-01T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893097400_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_80d995328758c776dd237d1fbd08fd7f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска за неделю отразили 44 атаки противника, уничтожив более 960 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в телегам-канале ведомства."В результате самоотверженных и грамотных действий военнослужащих запорожской группировки войск все атаки противника отражены. За неделю уничтожено более 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины различной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства. В военном ведомстве отметили, что в течение недели на донецком и запорожском направлениях складывалась "наиболее сложная и напряженная обстановка". На запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений. "Для наращивания усилий по прорыву обороны наших войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва – 71-я егерская бригада ВСУ", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893097400_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_c7b0aec94c28e62591cfdeb4923991c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: на Запорожском направлении за неделю Киев потерял более 960 солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска за неделю отразили 44 атаки противника, уничтожив более 960 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в телегам-канале ведомства.
«
"В результате самоотверженных и грамотных действий военнослужащих запорожской группировки войск все атаки противника отражены. За неделю уничтожено более 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины различной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
В военном ведомстве отметили, что в течение недели на донецком и запорожском направлениях складывалась "наиболее сложная и напряженная обстановка". На запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений.
"Для наращивания усилий по прорыву обороны наших войск на данное направление перебрасывается одно из последних соединений стратегического резерва – 71-я егерская бригада ВСУ", - добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала