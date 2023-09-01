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Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю
Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 01.09.2023
Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю
Общие потери войск Украины на южнодонецком направлении за неделю составили до 1025 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:58
2023-09-01T14:58
2023-09-01T14:58
специальная военная операция на украине
киев
украина
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безопасность
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Общие потери войск Украины на южнодонецком направлении за неделю составили до 1025 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны России. По данным ведомства, самые ожесточенные бои велись южнее Старомайорского в ДНР. "В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений российских группировок войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы противника сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки отражены. Общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Безопасность
Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю
Минобороны: Киев потерял до 1025 человек на Южнодонецком направлении за неделю
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Общие потери войск Украины на южнодонецком направлении за неделю составили до 1025 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По данным ведомства, самые ожесточенные бои велись южнее Старомайорского
в ДНР
.
"В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений российских группировок войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы противника сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки отражены. Общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
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