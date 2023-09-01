https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893677833.html

Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю

Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 01.09.2023

Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю

Общие потери войск Украины на южнодонецком направлении за неделю составили до 1025 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:58

2023-09-01T14:58

2023-09-01T14:58

специальная военная операция на украине

киев

украина

россия

безопасность

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Общие потери войск Украины на южнодонецком направлении за неделю составили до 1025 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны России. По данным ведомства, самые ожесточенные бои велись южнее Старомайорского в ДНР. "В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений российских группировок войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы противника сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки отражены. Общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230901/vsu-1893605660.html

киев

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, россия, безопасность