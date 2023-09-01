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Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893677833.html
Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю
Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 01.09.2023
Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю
Общие потери войск Украины на южнодонецком направлении за неделю составили до 1025 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:58
2023-09-01T14:58
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Общие потери войск Украины на южнодонецком направлении за неделю составили до 1025 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны России. По данным ведомства, самые ожесточенные бои велись южнее Старомайорского в ДНР. "В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений российских группировок войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы противника сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки отражены. Общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230901/vsu-1893605660.html
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киев, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Безопасность
Киев потерял более 1000 человек на Южнодонецком направлении за неделю

Минобороны: Киев потерял до 1025 человек на Южнодонецком направлении за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Общие потери войск Украины на южнодонецком направлении за неделю составили до 1025 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По данным ведомства, самые ожесточенные бои велись южнее Старомайорского в ДНР.
"В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений российских группировок войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией все наступательные планы противника сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки отражены. Общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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11:24
 
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