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Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893612042.html
Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой
Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 01.09.2023
Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой
Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили спрятанный в частном секторе украинский автомобиль и живую силу противника в блиндажах под Клещеевкой на... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:46
2023-09-01T11:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили спрятанный в частном секторе украинский автомобиль и живую силу противника в блиндажах под Клещеевкой на Артемовском направлении. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как оператор дрона-камикадзе сначала выявил спрятанный среди домов в частном секторе украинский транспорт, а потом нанес поражение. Также видно, как работают операторы-корректировщики, которые выявляют цели в укрепленных блиндажах ВСУ, после чего наносятся удары дронами-камикадзе.
https://ria.ru/20230901/artilleriya-1893540982.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой

Расчеты БПЛА отряда "Викинг" уничтожили транспорт и военных ВСУ под Клещеевкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат Орлан-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили спрятанный в частном секторе украинский автомобиль и живую силу противника в блиндажах под Клещеевкой на Артемовском направлении. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как оператор дрона-камикадзе сначала выявил спрятанный среди домов в частном секторе украинский транспорт, а потом нанес поражение.
Также видно, как работают операторы-корректировщики, которые выявляют цели в укрепленных блиндажах ВСУ, после чего наносятся удары дронами-камикадзе.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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