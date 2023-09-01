https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893612042.html

Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой

Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 01.09.2023

Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой

Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили спрятанный в частном секторе украинский автомобиль и живую силу противника в блиндажах под Клещеевкой на... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:46

2023-09-01T11:46

2023-09-01T11:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875290728_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_2dd9951b38c97b861181b7d6aac52d29.jpg

ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили спрятанный в частном секторе украинский автомобиль и живую силу противника в блиндажах под Клещеевкой на Артемовском направлении. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как оператор дрона-камикадзе сначала выявил спрятанный среди домов в частном секторе украинский транспорт, а потом нанес поражение. Также видно, как работают операторы-корректировщики, которые выявляют цели в укрепленных блиндажах ВСУ, после чего наносятся удары дронами-камикадзе.

https://ria.ru/20230901/artilleriya-1893540982.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность