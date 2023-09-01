https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893612042.html
Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой
Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 01.09.2023
Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой
Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили спрятанный в частном секторе украинский автомобиль и живую силу противника в блиндажах под Клещеевкой на... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:46
2023-09-01T11:46
2023-09-01T11:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875290728_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_2dd9951b38c97b861181b7d6aac52d29.jpg
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА отряда "Викинг" выявили и уничтожили спрятанный в частном секторе украинский автомобиль и живую силу противника в блиндажах под Клещеевкой на Артемовском направлении. Кадры поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как оператор дрона-камикадзе сначала выявил спрятанный среди домов в частном секторе украинский транспорт, а потом нанес поражение. Также видно, как работают операторы-корректировщики, которые выявляют цели в укрепленных блиндажах ВСУ, после чего наносятся удары дронами-камикадзе.
https://ria.ru/20230901/artilleriya-1893540982.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875290728_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b1e1ef6b37623f08ce14a5fbb6e50579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Отряд "Викинг" уничтожил транспорт ВСУ под Клещеевкой
Расчеты БПЛА отряда "Викинг" уничтожили транспорт и военных ВСУ под Клещеевкой