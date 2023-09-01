https://ria.ru/20230901/sotspolitika-1893719738.html
Андрей Никитин рассказал Путину о лучших практиках региона в соцполитике
Андрей Никитин рассказал Путину о лучших практиках региона в соцполитике - РИА Новости, 01.09.2023
Андрей Никитин рассказал Путину о лучших практиках региона в соцполитике
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о лучших практиках, применяемых в регионе в социальной сфере, в их числе РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:15
2023-09-01T17:15
2023-09-01T17:15
новгородская область
андрей никитин (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о лучших практиках, применяемых в регионе в социальной сфере, в их числе – региональный капитал на первого ребенка и программа "Репродуктивное здоровье". В День знаний глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах. В том числе в городе Малая Вишера Новгородской области открыт детский сад "Кроха" на 140 мест, что позволило удовлетворить потребности населения микрорайона в получении доступного дошкольного образования и повысить возможности социально-экономического развития Маловишерского муниципального района. Во время общения с Путиным Никитин уточнил, что 1 сентября в Малой Вишере открылся не только новый детский сад, но и гимназия на 500 мест, оборудованная по современным стандартам. Кроме того, губернатор отметил важность применения по всей стране стандарта единого образовательного пространства во всех детских садах, как в городах, так и в селах, который позволяет на высоком уровне применять стандарты обучения и подготовки к школе. Как глава комиссии госсовета по социальной политике он сообщил о необходимости внесения регионами собственных идей в социальной сфере, которые дополнят федеральные решения. "Для нас очень важные региональные проекты – это капитал "Первый ребенок". Это региональный капитал, который мы даем, его можно потратить и на жилье, и на оплату допобразования, и на какие-то материальные вещи. И конечно, еще один интересный проект, который мы делаем под руководством и Минздрава, и Минтруда – это проект "Репродуктивное здоровье", это помощь будущим мамам. Здоровье, профилактика абортов - все эти вещи, которые позволяют принять решение о том, что ребенок важен и нужен и, конечно, должным образом его воспитать в дальнейшем", - сказал Никитин. По его словам, возглавляемая им комиссия Госсовета по направлению "Социальная политика" стала хорошей площадкой для анализа региональных практик и их масштабирования. "То, что получается хорошо, где есть очевидная польза, мы выносим на федеральный уровень, и коллеги наши из правительства нас везде поддерживают", - уточнил Никитин.
https://ria.ru/20230831/nikitin-1893314152.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о лучших практиках, применяемых в регионе в социальной сфере, в их числе – региональный капитал на первого ребенка и программа "Репродуктивное здоровье".
В День знаний глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах. В том числе в городе Малая Вишера
Новгородской области открыт детский сад "Кроха" на 140 мест, что позволило удовлетворить потребности населения микрорайона в получении доступного дошкольного образования и повысить возможности социально-экономического развития Маловишерского муниципального района.
Никитин: помощь бизнеса нужна для подготовки кадров учебным заведениям
Во время общения с Путиным Никитин уточнил, что 1 сентября в Малой Вишере открылся не только новый детский сад, но и гимназия на 500 мест, оборудованная по современным стандартам. Кроме того, губернатор отметил важность применения по всей стране стандарта единого образовательного пространства во всех детских садах, как в городах, так и в селах, который позволяет на высоком уровне применять стандарты обучения и подготовки к школе. Как глава комиссии госсовета по социальной политике он сообщил о необходимости внесения регионами собственных идей в социальной сфере, которые дополнят федеральные решения.
«
"Для нас очень важные региональные проекты – это капитал "Первый ребенок". Это региональный капитал, который мы даем, его можно потратить и на жилье, и на оплату допобразования, и на какие-то материальные вещи. И конечно, еще один интересный проект, который мы делаем под руководством и Минздрава, и Минтруда – это проект "Репродуктивное здоровье", это помощь будущим мамам. Здоровье, профилактика абортов - все эти вещи, которые позволяют принять решение о том, что ребенок важен и нужен и, конечно, должным образом его воспитать в дальнейшем", - сказал Никитин.
По его словам, возглавляемая им комиссия Госсовета по направлению "Социальная политика" стала хорошей площадкой для анализа региональных практик и их масштабирования.
"То, что получается хорошо, где есть очевидная польза, мы выносим на федеральный уровень, и коллеги наши из правительства нас везде поддерживают", - уточнил Никитин.