https://ria.ru/20230901/sotspolitika-1893719738.html

Андрей Никитин рассказал Путину о лучших практиках региона в соцполитике

Андрей Никитин рассказал Путину о лучших практиках региона в соцполитике - РИА Новости, 01.09.2023

Андрей Никитин рассказал Путину о лучших практиках региона в соцполитике

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о лучших практиках, применяемых в регионе в социальной сфере, в их числе РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:15

2023-09-01T17:15

2023-09-01T17:15

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о лучших практиках, применяемых в регионе в социальной сфере, в их числе – региональный капитал на первого ребенка и программа "Репродуктивное здоровье". В День знаний глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах. В том числе в городе Малая Вишера Новгородской области открыт детский сад "Кроха" на 140 мест, что позволило удовлетворить потребности населения микрорайона в получении доступного дошкольного образования и повысить возможности социально-экономического развития Маловишерского муниципального района. Во время общения с Путиным Никитин уточнил, что 1 сентября в Малой Вишере открылся не только новый детский сад, но и гимназия на 500 мест, оборудованная по современным стандартам. Кроме того, губернатор отметил важность применения по всей стране стандарта единого образовательного пространства во всех детских садах, как в городах, так и в селах, который позволяет на высоком уровне применять стандарты обучения и подготовки к школе. Как глава комиссии госсовета по социальной политике он сообщил о необходимости внесения регионами собственных идей в социальной сфере, которые дополнят федеральные решения. "Для нас очень важные региональные проекты – это капитал "Первый ребенок". Это региональный капитал, который мы даем, его можно потратить и на жилье, и на оплату допобразования, и на какие-то материальные вещи. И конечно, еще один интересный проект, который мы делаем под руководством и Минздрава, и Минтруда – это проект "Репродуктивное здоровье", это помощь будущим мамам. Здоровье, профилактика абортов - все эти вещи, которые позволяют принять решение о том, что ребенок важен и нужен и, конечно, должным образом его воспитать в дальнейшем", - сказал Никитин. По его словам, возглавляемая им комиссия Госсовета по направлению "Социальная политика" стала хорошей площадкой для анализа региональных практик и их масштабирования. "То, что получается хорошо, где есть очевидная польза, мы выносим на федеральный уровень, и коллеги наши из правительства нас везде поддерживают", - уточнил Никитин.

https://ria.ru/20230831/nikitin-1893314152.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин