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Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами - РИА Новости, 01.09.2023
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17:25 01.09.2023
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Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами
Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами - РИА Новости, 01.09.2023
Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами
Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" заявил, что в последнее время товарооборот России с азиатскими странами значительно... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:25
2023-09-01T17:25
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" заявил, что в последнее время товарооборот России с азиатскими странами значительно вырос, но и остальные направления остаются не без внимания. "Мы кстати давно уже уделяем повышенное внимание развитию наших отношений с азиатскими странами. Повторяю, даже не в связи с сегодняшними событиями, это естественным образом мы делаем, потому что с учетом темпов развития Азии и стран азиатских, центр экономической, как это всегда бывает, а за ним и центр политической жизни, постепенно будет смещаться в эти регионы. Повторяю еще раз, это абсолютно объективный неизбежный процесс. Это не значит, что мы должны предавать забвению все остальные векторы нашего взаимодействия сегодняшнего, но это вещь, на которую мы не можем не обращать внимания", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами

Путин: товарооборот России с азиатскими странами значительно вырос

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" заявил, что в последнее время товарооборот России с азиатскими странами значительно вырос, но и остальные направления остаются не без внимания.
"Мы кстати давно уже уделяем повышенное внимание развитию наших отношений с азиатскими странами. Повторяю, даже не в связи с сегодняшними событиями, это естественным образом мы делаем, потому что с учетом темпов развития Азии и стран азиатских, центр экономической, как это всегда бывает, а за ним и центр политической жизни, постепенно будет смещаться в эти регионы. Повторяю еще раз, это абсолютно объективный неизбежный процесс. Это не значит, что мы должны предавать забвению все остальные векторы нашего взаимодействия сегодняшнего, но это вещь, на которую мы не можем не обращать внимания", - сказал Путин.
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