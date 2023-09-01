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Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами

Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами - РИА Новости, 01.09.2023

Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами

Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" заявил, что в последнее время товарооборот России с азиатскими странами значительно... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:25

2023-09-01T17:25

2023-09-01T17:25

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" заявил, что в последнее время товарооборот России с азиатскими странами значительно вырос, но и остальные направления остаются не без внимания. "Мы кстати давно уже уделяем повышенное внимание развитию наших отношений с азиатскими странами. Повторяю, даже не в связи с сегодняшними событиями, это естественным образом мы делаем, потому что с учетом темпов развития Азии и стран азиатских, центр экономической, как это всегда бывает, а за ним и центр политической жизни, постепенно будет смещаться в эти регионы. Повторяю еще раз, это абсолютно объективный неизбежный процесс. Это не значит, что мы должны предавать забвению все остальные векторы нашего взаимодействия сегодняшнего, но это вещь, на которую мы не можем не обращать внимания", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230815/kitay-1890181931.html

россия

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россия, владимир путин