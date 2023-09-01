https://ria.ru/20230901/sotrudnichestvo-1893727536.html
Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами
Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами - РИА Новости, 01.09.2023
Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами
Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" заявил, что в последнее время товарооборот России с азиатскими странами значительно... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:25
2023-09-01T17:25
2023-09-01T17:25
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893710525_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_2284a8ffb1a6a9aa9d968ae7b3030127.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" заявил, что в последнее время товарооборот России с азиатскими странами значительно вырос, но и остальные направления остаются не без внимания. "Мы кстати давно уже уделяем повышенное внимание развитию наших отношений с азиатскими странами. Повторяю, даже не в связи с сегодняшними событиями, это естественным образом мы делаем, потому что с учетом темпов развития Азии и стран азиатских, центр экономической, как это всегда бывает, а за ним и центр политической жизни, постепенно будет смещаться в эти регионы. Повторяю еще раз, это абсолютно объективный неизбежный процесс. Это не значит, что мы должны предавать забвению все остальные векторы нашего взаимодействия сегодняшнего, но это вещь, на которую мы не можем не обращать внимания", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230815/kitay-1890181931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893710525_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_9da167befa4122941d61f888cc72af20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин заявил о росте сотрудничества с азиатскими странами
Путин: товарооборот России с азиатскими странами значительно вырос