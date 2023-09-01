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Лавров назвал сферы, в которых Россия не будет сотрудничать с Западом
Лавров назвал сферы, в которых Россия не будет сотрудничать с Западом - РИА Новости, 01.09.2023
Лавров назвал сферы, в которых Россия не будет сотрудничать с Западом
РФ не будет сотрудничать с Западом в сферах, от которых зависит ее военно-политическая безопасность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:32
2023-09-01T11:32
2023-09-01T11:32
сергей лавров
мгимо
россия
запад
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. РФ не будет сотрудничать с Западом в сферах, от которых зависит ее военно-политическая безопасность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Даже если вдруг по какому-то непонятному велению свыше Запад предложит нам вернуться к более-менее нормальным контактам, мы уже будем думать, стоит ли нам то делать, а если стоит, то в каких областях. Не будем идти на взаимодействие с Западом, от которых зависит наша безопасность во всех смыслах: военно-политическая безопасность, экономическая, технологическая", - сказал он, выступая в МГИМО по случаю начала учебного года. Комментируя вопрос о санкциях против России, министр отметил, что очевидные трудности есть, они будут усугубляться, но руководство страны делает все возможное, а усилия "дают позитивный результат". По его словам, расчеты на то, что все в отношениях с Западом вернется "на круги своя", "построены на песке".
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893002603.html
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сергей лавров, мгимо, россия, запад
Сергей Лавров, МГИМО, Россия, Запад
Лавров назвал сферы, в которых Россия не будет сотрудничать с Западом
Лавров: Россия не будет работать с Западом в угрожающих ее безопасности сферах