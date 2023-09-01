Рейтинг@Mail.ru
МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 01.09.2023 (обновлено: 18:34 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/sokraschenie-1893724950.html
МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России
МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России - РИА Новости, 01.09.2023
МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России
МИД Дании предписал сократить количество сотрудников российского посольства в Копенгагене, говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:17
2023-09-01T18:34
в мире
россия
дания
москва
владимир барбин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893747135_0:79:3076:1809_1920x0_80_0_0_56de161791a54527f14a65846da06ec4.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. МИД Дании предписал сократить количество сотрудников российского посольства в Копенгагене, говорится в сообщении на сайте ведомства.&quot;Министерство иностранных дел Дании проинформировало посла Российской Федерации Владимира Барбина о том, что количество персонала в российском посольстве в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве&quot;, — подчеркнули в министерстве.Уточняется, что в российском посольстве должны остаться максимум пять дипломатов и 20 сотрудников. Сократить персонал нужно не позднее 29 сентября, отметили в ведомстве.В июле прошлого года правительство России расширило список недружественных стран, в отношении которых принимаются меры противодействия. В перечень вошли Греция, Словения, Хорватия, Словакия и Дания. Тогда также указали количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России. В частности, Дании установили лимит в 20 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20230829/diplomaty-1892816400.html
россия
дания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893747135_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9bc6ed9800fe77a63325fd04ddfa337b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дания, москва, владимир барбин
В мире, Россия, Дания, Москва, Владимир Барбин
МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России

МИД Дании заявил о необходимости сокращения сотрудников в посольстве России

© AFP 2023 / JENS NOERGAARD LARSENПосольство Российской Федерации в Копенгагене, Дания
Посольство Российской Федерации в Копенгагене, Дания - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / JENS NOERGAARD LARSEN
Посольство Российской Федерации в Копенгагене, Дания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. МИД Дании предписал сократить количество сотрудников российского посольства в Копенгагене, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«

"Министерство иностранных дел Дании проинформировало посла Российской Федерации Владимира Барбина о том, что количество персонала в российском посольстве в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве", — подчеркнули в министерстве.

Уточняется, что в российском посольстве должны остаться максимум пять дипломатов и 20 сотрудников. Сократить персонал нужно не позднее 29 сентября, отметили в ведомстве.
В июле прошлого года правительство России расширило список недружественных стран, в отношении которых принимаются меры противодействия. В перечень вошли Греция, Словения, Хорватия, Словакия и Дания. Тогда также указали количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России. В частности, Дании установили лимит в 20 человек.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Госдеп призвал Россию относиться к американским дипломатам "с уважением"
29 августа, 08:31
 
В миреРоссияДанияМоскваВладимир Барбин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала