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МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России
МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России - РИА Новости, 01.09.2023
МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России
МИД Дании предписал сократить количество сотрудников российского посольства в Копенгагене, говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:17
2023-09-01T17:17
2023-09-01T18:34
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дания
москва
владимир барбин
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. МИД Дании предписал сократить количество сотрудников российского посольства в Копенгагене, говорится в сообщении на сайте ведомства."Министерство иностранных дел Дании проинформировало посла Российской Федерации Владимира Барбина о том, что количество персонала в российском посольстве в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве", — подчеркнули в министерстве.Уточняется, что в российском посольстве должны остаться максимум пять дипломатов и 20 сотрудников. Сократить персонал нужно не позднее 29 сентября, отметили в ведомстве.В июле прошлого года правительство России расширило список недружественных стран, в отношении которых принимаются меры противодействия. В перечень вошли Греция, Словения, Хорватия, Словакия и Дания. Тогда также указали количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России. В частности, Дании установили лимит в 20 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20230829/diplomaty-1892816400.html
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в мире, россия, дания, москва, владимир барбин
В мире, Россия, Дания, Москва, Владимир Барбин
МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России
МИД Дании заявил о необходимости сокращения сотрудников в посольстве России