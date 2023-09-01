https://ria.ru/20230901/sokraschenie-1893724950.html

МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России

МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России - РИА Новости, 01.09.2023

МИД Дании потребовал сократить число сотрудников посольства России

МИД Дании предписал сократить количество сотрудников российского посольства в Копенгагене, говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:17

2023-09-01T17:17

2023-09-01T18:34

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. МИД Дании предписал сократить количество сотрудников российского посольства в Копенгагене, говорится в сообщении на сайте ведомства."Министерство иностранных дел Дании проинформировало посла Российской Федерации Владимира Барбина о том, что количество персонала в российском посольстве в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве", — подчеркнули в министерстве.Уточняется, что в российском посольстве должны остаться максимум пять дипломатов и 20 сотрудников. Сократить персонал нужно не позднее 29 сентября, отметили в ведомстве.В июле прошлого года правительство России расширило список недружественных стран, в отношении которых принимаются меры противодействия. В перечень вошли Греция, Словения, Хорватия, Словакия и Дания. Тогда также указали количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России. В частности, Дании установили лимит в 20 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20230829/diplomaty-1892816400.html

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в мире, россия, дания, москва, владимир барбин