https://ria.ru/20230901/snaryady-1893543619.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами - РИА Новости, 01.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами

Украинские войска выпустили по районам Донецка три зажигательные ракеты из РСЗО и три кассетных снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T06:21

2023-09-01T06:21

2023-09-01T06:21

специальная военная операция на украине

донецк

украина

кировский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по районам Донецка три зажигательные ракеты из РСЗО и три кассетных снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Киевский районы): выпущено три ракеты из РСЗО (зажигательные); 05.40 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный) ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. В 05.45 украинские войска также выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230901/trevoga-1893541814.html

донецк

украина

кировский район

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донецк, украина, кировский район, сцкк, нато