Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/snaryady-1893543619.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами
Украинские войска выпустили по районам Донецка три зажигательные ракеты из РСЗО и три кассетных снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:21
2023-09-01T06:21
специальная военная операция на украине
донецк
украина
кировский район
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874298472_0:319:2904:1953_1920x0_80_0_0_5802ea91c9b42bccffa3a5c986f2c63f.jpg
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по районам Донецка три зажигательные ракеты из РСЗО и три кассетных снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Киевский районы): выпущено три ракеты из РСЗО (зажигательные); 05.40 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный) ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. В 05.45 украинские войска также выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230901/trevoga-1893541814.html
донецк
украина
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874298472_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6671764104f8d01a9c3b8cc711e0e45d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, украина, кировский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Кировский район, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами

ВСУ выпустили по Донецку три зажигательные ракеты и три кассетных снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Сотрудники СЦКК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по районам Донецка три зажигательные ракеты из РСЗО и три кассетных снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Киевский районы): выпущено три ракеты из РСЗО (зажигательные); 05.40 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный) ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
В 05.45 украинские войска также выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаКировский районСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала