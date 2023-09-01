https://ria.ru/20230901/singapur-1893200640.html

Процедура выборов президента Сингапура

Процедура выборов президента Сингапура - РИА Новости, 01.09.2023

Процедура выборов президента Сингапура

Согласно Конституции Сингапура (1965), президент является главой государства. Он выполняет в основном церемониальные обязанности, но в отдельных случаях может... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:18

2023-09-01T02:18

2023-09-01T02:18

справки

сингапур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893204987_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b29000c2e07bc43ea136c65013bfb3ce.jpg

Согласно Конституции Сингапура (1965), президент является главой государства. Он выполняет в основном церемониальные обязанности, но в отдельных случаях может наложить вето на критические решения правительства. Президент Сингапура избирается прямым голосованием простым большинством голосов на шесть лет, с возможностью переизбрания. Ответственным за проведение выборов является Комитет по выборам президента (ELD). Активным избирательным правом обладают граждане Сингапура, достигшие возраста 21 года, не лишенные избирательного права. Они должны иметь карту NRIC (национальное регистрационное удостоверение личности) с указанным в нем адресом проживания. Голосование в Сингапуре является обязательным, отдать свой голос должны все граждане страны, чьи имена внесены в списки избирателей. Лица, не участвующие в голосовании, не могут голосовать и лишаются права быть кандидатами на любых последующих президентских или парламентских выборах.Лицо, не участвующее в голосовании, может восстановить свое имя в реестре избирателей, подав заявление сотруднику по регистрации с объяснением причины отсутствия на выборах. Если причина не является уважительной, то с избирателя взимается плата в размере 50 долларов США. Уважительными причинами являются: работа за границей (в том числе, командировка), обучение за рубежом, болезнь и т.д. Выборы президента проводятся в течение трех месяцев до даты истечения срока полномочий действующего президента. В случае, если должность президента становится вакантной та и новые выборы еще не назначены, голосование должно состояться в течение шести месяцев.Кандидатом на должность президента может стать беспартийный гражданин Сингапура не моложе 45 лет. Кроме того, он должен соответствовать критериям государственного или частного сектора.Согласно требованиям государственного сектора, кандидат в течение трех или более лет должен занимать должность министра, главного судьи, спикера парламента, генерального прокурора, председателя Комиссии по государственной службе, генерального аудитора, главного бухгалтера или постоянного секретаря.Согласно требованиям частного сектора, кандидат должен проработать в качестве генерального директора компании со средним акционерным капиталом, равным или превышающим 500 миллионов сингапурских долларов, в течение как минимум трех лет.Процесс президентских выборов в Сингапуре начинается, когда премьер-министр издает указ о выборах. Указ является публичным документом, в котором указывается срок выдвижения кандидатов (не менее 10 дней и не более одного месяца со дня составления документа). После публикации указа ELD объявляет дату, время и место выдвижения кандидатов. Также в указе сказано, являются выборы открытыми или зарезервированными. Выборы, как правило, открыты для потенциальных кандидатов от всех рас. Однако для обеспечения многорасового представительства выборы на пост президента будут зарезервированы для определенной общины (то есть китайцев, малайцев, индейцев и других меньшинств), если ни одно лицо, принадлежащее к этой общине, не занимало пост президента в течение последних пяти сроков. Открытые выборы будут проведены, если ни один кандидат не будет успешно выдвинут на зарезервированных выборах. В таком случае премьер-министр издает новый указ, предписывающий ответственному лицу провести открытые выборы или зарезервированные выборы для следующего правомочного сообщества, если это применимо.Кандидаты в президенты должны подать заявления на получение сертификата соответствия и сертификата сообщества. Сертификат соответствия выдается тем, кто соответствует критериям кандидата в президенты, включая требования государственного или частного сектора. Сертификат сообщества необходим для определения того, когда будут проведены следующие зарезервированные выборы.В день выдвижения кандидаты должны представить свои документы и сертификаты ответственному лицу в двух экземплярах лично в месте выдвижения кандидатов.Если будет выдвинут только один кандидат, ответственный за список кандидатов объявляет его избранным на должность президента. Если выдвинуто более одного кандидата, ответственное лицо откладывает выборы до дня голосования.Кандидаты могут начать предвыборную агитацию после опубликования уведомления о выборах, вплоть до начала дня тишины (то есть за день до дня голосования).В рамках предвыборной кампании кандидаты могут распространять брошюры, раздаточные материалы, информационные бюллетени, публиковать манифесты, использовать частные транспортные средства для трансляции предвыборных сообщений, организовывать предвыборные собрания, размещать предвыборную рекламу и др. Местные теле- и радиоканалы предоставляют эфирное время каждому кандидату. Кандидаты, которые намереваются распространять или публично демонстрировать фильмы, должны представить их в Управление развития информационных технологий (IMDA). Максимальная сумма, которую кандидат может потратить на предвыборные расходы, составляет 600 тысяч долларов или 30 центов за каждого избирателя в списках избирателей, в зависимости от того, что больше. В 2023 году кандидаты в президенты могут потратить до 812 822,10 долларов США на свою предвыборную кампанию. В день голосования избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Избирательный бюллетень выдается избирателю при предъявлении удостоверения личности или заменяющего его документа. После его получения он проходит в специальную кабину, ставит знак "X" напротив выбранного кандидата, а затем опускает бюллетень в урну для голосования и покидает избирательный участок.Граждане Сингапура, находящиеся за рубежом, зарегистрированные в качестве зарубежных избирателей, могут голосовать на зарубежных избирательных участках, а также по почте. Окончательные результаты выборов публикуются в правительственной газете Сингапура.Победивший на выборах кандидат на пост президента вступает в должность в день, когда его предшественник заканчивает свои полномочия, или, если должность свободна, на следующий день после выборов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сингапур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сингапур (город)