https://ria.ru/20230901/siluanov-1893670417.html
Силуанов рассказал о развитии Минфина
Силуанов рассказал о развитии Минфина - РИА Новости, 01.09.2023
Силуанов рассказал о развитии Минфина
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нынешний Минфин "покруче" того, что был десятилетие назад, такое мнение он высказал, выступая на конференции... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:38
2023-09-01T14:38
2023-09-01T14:38
экономика
россия
антон силуанов
федеральная служба по финансовым рынкам рф
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нынешний Минфин "покруче" того, что был десятилетие назад, такое мнение он высказал, выступая на конференции Центрального банка "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Выступая на конференции, министр вспомнил, как в 2013 году принималось решение о передаче функций Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в ведение Банка России. По его словам, ЦБ тогда был "мощным институтом". "Там были кадры, там были финансы, там был ресурс. Уважаемый всеми институт, в отличие от ФСФР, который был хилым, можно сказать", - добавил Силуанов. Министр также отметил, что на тот момент решение передать функции ЦБ было правильным, но сейчас он с таким решением не согласился бы. "Решение правильное. Жалею или не жалею? Нет, не жалею. Сейчас бы не согласился, потому что все-таки правительственная структура, Минфин стал покруче того. Мы с Центральным банком хорошо взаимодействуем, коммуницируем, в то время этого не было", - сказал он, добавив при этом, "что было, того уже не вернешь".
https://ria.ru/20230826/ekonomika-1892428521.html
https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077301.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, федеральная служба по финансовым рынкам рф, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о развитии Минфина
Силуанов считает, что нынешний Минфин покруче того, что был десять лет назад