https://ria.ru/20230901/siluanov-1893670417.html

Силуанов рассказал о развитии Минфина

Силуанов рассказал о развитии Минфина - РИА Новости, 01.09.2023

Силуанов рассказал о развитии Минфина

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нынешний Минфин "покруче" того, что был десятилетие назад, такое мнение он высказал, выступая на конференции... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:38

2023-09-01T14:38

2023-09-01T14:38

экономика

россия

антон силуанов

федеральная служба по финансовым рынкам рф

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нынешний Минфин "покруче" того, что был десятилетие назад, такое мнение он высказал, выступая на конференции Центрального банка "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Выступая на конференции, министр вспомнил, как в 2013 году принималось решение о передаче функций Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в ведение Банка России. По его словам, ЦБ тогда был "мощным институтом". "Там были кадры, там были финансы, там был ресурс. Уважаемый всеми институт, в отличие от ФСФР, который был хилым, можно сказать", - добавил Силуанов. Министр также отметил, что на тот момент решение передать функции ЦБ было правильным, но сейчас он с таким решением не согласился бы. "Решение правильное. Жалею или не жалею? Нет, не жалею. Сейчас бы не согласился, потому что все-таки правительственная структура, Минфин стал покруче того. Мы с Центральным банком хорошо взаимодействуем, коммуницируем, в то время этого не было", - сказал он, добавив при этом, "что было, того уже не вернешь".

https://ria.ru/20230826/ekonomika-1892428521.html

https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077301.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, федеральная служба по финансовым рынкам рф, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)