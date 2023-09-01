Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о развитии Минфина - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/siluanov-1893670417.html
Силуанов рассказал о развитии Минфина
Силуанов рассказал о развитии Минфина - РИА Новости, 01.09.2023
Силуанов рассказал о развитии Минфина
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нынешний Минфин "покруче" того, что был десятилетие назад, такое мнение он высказал, выступая на конференции... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:38
2023-09-01T14:38
экономика
россия
антон силуанов
федеральная служба по финансовым рынкам рф
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796096148_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_40df9156a843cb2cb562e7d8b98ad246.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нынешний Минфин "покруче" того, что был десятилетие назад, такое мнение он высказал, выступая на конференции Центрального банка "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Выступая на конференции, министр вспомнил, как в 2013 году принималось решение о передаче функций Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в ведение Банка России. По его словам, ЦБ тогда был "мощным институтом". "Там были кадры, там были финансы, там был ресурс. Уважаемый всеми институт, в отличие от ФСФР, который был хилым, можно сказать", - добавил Силуанов. Министр также отметил, что на тот момент решение передать функции ЦБ было правильным, но сейчас он с таким решением не согласился бы. "Решение правильное. Жалею или не жалею? Нет, не жалею. Сейчас бы не согласился, потому что все-таки правительственная структура, Минфин стал покруче того. Мы с Центральным банком хорошо взаимодействуем, коммуницируем, в то время этого не было", - сказал он, добавив при этом, "что было, того уже не вернешь".
https://ria.ru/20230826/ekonomika-1892428521.html
https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077301.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796096148_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6c304acb738593a0024859cacec79845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, федеральная служба по финансовым рынкам рф, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о развитии Минфина

Силуанов считает, что нынешний Минфин покруче того, что был десять лет назад

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нынешний Минфин "покруче" того, что был десятилетие назад, такое мнение он высказал, выступая на конференции Центрального банка "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".
Выступая на конференции, министр вспомнил, как в 2013 году принималось решение о передаче функций Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в ведение Банка России.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
В Минфине рассказали о взаимодействии России со странами БРИКС
26 августа, 18:12
По его словам, ЦБ тогда был "мощным институтом". "Там были кадры, там были финансы, там был ресурс. Уважаемый всеми институт, в отличие от ФСФР, который был хилым, можно сказать", - добавил Силуанов.
Министр также отметил, что на тот момент решение передать функции ЦБ было правильным, но сейчас он с таким решением не согласился бы.
"Решение правильное. Жалею или не жалею? Нет, не жалею. Сейчас бы не согласился, потому что все-таки правительственная структура, Минфин стал покруче того. Мы с Центральным банком хорошо взаимодействуем, коммуницируем, в то время этого не было", - сказал он, добавив при этом, "что было, того уже не вернешь".
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года
25 июля, 06:07
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановФедеральная служба по финансовым рынкам РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала