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В России обновят полторы тысячи школьных объектов - РИА Новости, 01.09.2023
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15:02 01.09.2023 (обновлено: 15:13 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/shkoly-1893679554.html
В России обновят полторы тысячи школьных объектов
В России обновят полторы тысячи школьных объектов - РИА Новости, 01.09.2023
В России обновят полторы тысячи школьных объектов
Более 1,5 тысячи объектов общего образования России обновят до 2024 года, особое внимание уделят школам в селах, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:02
2023-09-01T15:13
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1,5 тысячи объектов общего образования России обновят до 2024 года, особое внимание уделят школам в селах, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия школ в российских регионах.Он отметил, что начиная с 2022 года было отремонтировано почти 2,5 тысячи зданий школ, где учится миллион школьников. &quot;До конца 2024 года кардинально обновим еще более 1,5 тысячи объектов общего образования, большинство из них именно в сельской местности. Об этом мы с самого начала с коллегами договорились, что основное внимание будем уделять школам в селе&quot;, - заявил Путин.Ранее в пятницу Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
В России обновят полторы тысячи школьных объектов

Путин: до 2024 года будет обновлено до 1,5 тысячи объектов школьного образования

© iStock.com / NikadaУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© iStock.com / Nikada
Урок в школе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1,5 тысячи объектов общего образования России обновят до 2024 года, особое внимание уделят школам в селах, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия школ в российских регионах.
Он отметил, что начиная с 2022 года было отремонтировано почти 2,5 тысячи зданий школ, где учится миллион школьников.
«

"До конца 2024 года кардинально обновим еще более 1,5 тысячи объектов общего образования, большинство из них именно в сельской местности. Об этом мы с самого начала с коллегами договорились, что основное внимание будем уделять школам в селе", - заявил Путин.

Ранее в пятницу Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
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