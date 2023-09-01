https://ria.ru/20230901/shkoly-1893679554.html
В России обновят полторы тысячи школьных объектов
В России обновят полторы тысячи школьных объектов - РИА Новости, 01.09.2023
В России обновят полторы тысячи школьных объектов
Более 1,5 тысячи объектов общего образования России обновят до 2024 года, особое внимание уделят школам в селах, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:02
2023-09-01T15:02
2023-09-01T15:13
россия
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852676397_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_360e40c1004af88cdafb128a789f8f77.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1,5 тысячи объектов общего образования России обновят до 2024 года, особое внимание уделят школам в селах, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия школ в российских регионах.Он отметил, что начиная с 2022 года было отремонтировано почти 2,5 тысячи зданий школ, где учится миллион школьников. "До конца 2024 года кардинально обновим еще более 1,5 тысячи объектов общего образования, большинство из них именно в сельской местности. Об этом мы с самого начала с коллегами договорились, что основное внимание будем уделять школам в селе", - заявил Путин.Ранее в пятницу Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
https://ria.ru/20230901/pozdravlenie-1893674882.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852676397_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6390356addba25017468b4de2e3678e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
В России обновят полторы тысячи школьных объектов
Путин: до 2024 года будет обновлено до 1,5 тысячи объектов школьного образования