https://ria.ru/20230901/shkoly-1893679554.html

В России обновят полторы тысячи школьных объектов

В России обновят полторы тысячи школьных объектов - РИА Новости, 01.09.2023

В России обновят полторы тысячи школьных объектов

Более 1,5 тысячи объектов общего образования России обновят до 2024 года, особое внимание уделят школам в селах, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:02

2023-09-01T15:02

2023-09-01T15:13

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1,5 тысячи объектов общего образования России обновят до 2024 года, особое внимание уделят школам в селах, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия школ в российских регионах.Он отметил, что начиная с 2022 года было отремонтировано почти 2,5 тысячи зданий школ, где учится миллион школьников. "До конца 2024 года кардинально обновим еще более 1,5 тысячи объектов общего образования, большинство из них именно в сельской местности. Об этом мы с самого начала с коллегами договорились, что основное внимание будем уделять школам в селе", - заявил Путин.Ранее в пятницу Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество, владимир путин