https://ria.ru/20230901/shkoly-1893675222.html

Россия планирует построить еще девять школ в Киргизии

Россия планирует построить еще девять школ в Киргизии - РИА Новости, 01.09.2023

Россия планирует построить еще девять школ в Киргизии

Россия до 2027 года планирует построить в семи городах и двух селах Киргизии девять школ, оборудованных в соответствии с самыми передовыми технологиями, сообщил РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:50

2023-09-01T14:50

2023-09-01T14:50

россия

киргизия

владимир путин

садыр жапаров

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия до 2027 года планирует построить в семи городах и двух селах Киргизии девять школ, оборудованных в соответствии с самыми передовыми технологиями, сообщил президент России Владимир Путин. "Всего за ближайшие годы, до 2027 года, Россия планирует построить девять школ в семи городах и в двух селах республики. В них будут обучаться более 11 тысяч детей. Новые образовательные учреждения будут оборудованы в соответствии с самыми передовыми технологиями, это поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным", - сказал Путин на церемонии запуска строительства трех российских школ в Киргизии.При этом, по словам российского президента, здания школ спроектированы с учетом всех стандартов безопасности, в том числе учитывая особенности республики. "Это касается сейсмических рисков, расходов по строительству и оснащению школ, включая спортивную инфраструктуру, бассейны. Обеспечение учебной литературой Россия берет на себя", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230901/pozdravlenie-1893671707.html

россия

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров