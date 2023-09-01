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Россия планирует построить еще девять школ в Киргизии - РИА Новости, 01.09.2023
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14:50 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/shkoly-1893675222.html
Россия планирует построить еще девять школ в Киргизии
Россия планирует построить еще девять школ в Киргизии - РИА Новости, 01.09.2023
Россия планирует построить еще девять школ в Киргизии
Россия до 2027 года планирует построить в семи городах и двух селах Киргизии девять школ, оборудованных в соответствии с самыми передовыми технологиями, сообщил РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:50
2023-09-01T14:50
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия до 2027 года планирует построить в семи городах и двух селах Киргизии девять школ, оборудованных в соответствии с самыми передовыми технологиями, сообщил президент России Владимир Путин. &quot;Всего за ближайшие годы, до 2027 года, Россия планирует построить девять школ в семи городах и в двух селах республики. В них будут обучаться более 11 тысяч детей. Новые образовательные учреждения будут оборудованы в соответствии с самыми передовыми технологиями, это поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным&quot;, - сказал Путин на церемонии запуска строительства трех российских школ в Киргизии.При этом, по словам российского президента, здания школ спроектированы с учетом всех стандартов безопасности, в том числе учитывая особенности республики. "Это касается сейсмических рисков, расходов по строительству и оснащению школ, включая спортивную инфраструктуру, бассейны. Обеспечение учебной литературой Россия берет на себя", - добавил Путин.
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россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Россия планирует построить еще девять школ в Киргизии

Путин: Россия построит школы в семи городах и двух селах Киргизии до 2027 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПутин участвует в режиме видеоконференции с Жапаровым в церемонии старта строительства школ в Киргизии
Путин участвует в режиме видеоконференции с Жапаровым в церемонии старта строительства школ в Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин участвует в режиме видеоконференции с Жапаровым в церемонии старта строительства школ в Киргизии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия до 2027 года планирует построить в семи городах и двух селах Киргизии девять школ, оборудованных в соответствии с самыми передовыми технологиями, сообщил президент России Владимир Путин.
«

"Всего за ближайшие годы, до 2027 года, Россия планирует построить девять школ в семи городах и в двух селах республики. В них будут обучаться более 11 тысяч детей. Новые образовательные учреждения будут оборудованы в соответствии с самыми передовыми технологиями, это поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным", - сказал Путин на церемонии запуска строительства трех российских школ в Киргизии.

При этом, по словам российского президента, здания школ спроектированы с учетом всех стандартов безопасности, в том числе учитывая особенности республики.
«
"Это касается сейсмических рисков, расходов по строительству и оснащению школ, включая спортивную инфраструктуру, бассейны. Обеспечение учебной литературой Россия берет на себя", - добавил Путин.
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РоссияКиргизияВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
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