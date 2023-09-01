Россия планирует построить еще девять школ в Киргизии
Путин: Россия построит школы в семи городах и двух селах Киргизии до 2027 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПутин участвует в режиме видеоконференции с Жапаровым в церемонии старта строительства школ в Киргизии
Путин участвует в режиме видеоконференции с Жапаровым в церемонии старта строительства школ в Киргизии
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия до 2027 года планирует построить в семи городах и двух селах Киргизии девять школ, оборудованных в соответствии с самыми передовыми технологиями, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Всего за ближайшие годы, до 2027 года, Россия планирует построить девять школ в семи городах и в двух селах республики. В них будут обучаться более 11 тысяч детей. Новые образовательные учреждения будут оборудованы в соответствии с самыми передовыми технологиями, это поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным", - сказал Путин на церемонии запуска строительства трех российских школ в Киргизии.
При этом, по словам российского президента, здания школ спроектированы с учетом всех стандартов безопасности, в том числе учитывая особенности республики.
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"Это касается сейсмических рисков, расходов по строительству и оснащению школ, включая спортивную инфраструктуру, бассейны. Обеспечение учебной литературой Россия берет на себя", - добавил Путин.