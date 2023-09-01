https://ria.ru/20230901/shkoly-1893642864.html
В школы и детсады в Херсонской области пошли более 20 тысяч детей
В школы и детсады в Херсонской области пошли более 20 тысяч детей - РИА Новости, 01.09.2023
В школы и детсады в Херсонской области пошли более 20 тысяч детей
Почти 21 тысяча детей пошли в школы и детские сады Херсонской области 1 сентября, что на 20-23% больше, чем годом ранее, сообщил зампред правительства региона... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:32
2023-09-01T13:32
2023-09-01T13:58
общество
херсонская область
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Почти 21 тысяча детей пошли в школы и детские сады Херсонской области 1 сентября, что на 20-23% больше, чем годом ранее, сообщил зампред правительства региона Сергей Черевко в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, День знаний во всех муниципалитетах региона прошел благополучно. При этом очная система занятий в Херсонской области начнется с 11 сентября в целях безопасности в период проведения выборов, добавил он."Если в конце учебного года школы и детские сады посещало порядка 16 тысяч детей школьного и дошкольного возраста, то сегодня первый звонок и занятия в детских садах начались почти для 21 тысячи. Мы видим, что примерно на 22-23% количество детей, которые пошли в учебные заведения, увеличилось на такую значительную цифру", - сказал Черевко. Как отметил чиновник, это говорит в том числе о том, что мирная жизнь на территории Херсонской области налаживается, и Россия прилагает "максимум возможностей" для этого.
https://ria.ru/20230901/shkoly-1893639866.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, херсонская область , россия
Общество, Херсонская область , Россия
В школы и детсады в Херсонской области пошли более 20 тысяч детей
Почти 21 тысяча детей пошли в школы и детсады в Херсонской области 1 сентября