https://ria.ru/20230901/shkoly-1893642864.html

В школы и детсады в Херсонской области пошли более 20 тысяч детей

В школы и детсады в Херсонской области пошли более 20 тысяч детей - РИА Новости, 01.09.2023

В школы и детсады в Херсонской области пошли более 20 тысяч детей

Почти 21 тысяча детей пошли в школы и детские сады Херсонской области 1 сентября, что на 20-23% больше, чем годом ранее, сообщил зампред правительства региона... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:32

2023-09-01T13:32

2023-09-01T13:58

общество

херсонская область

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Почти 21 тысяча детей пошли в школы и детские сады Херсонской области 1 сентября, что на 20-23% больше, чем годом ранее, сообщил зампред правительства региона Сергей Черевко в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, День знаний во всех муниципалитетах региона прошел благополучно. При этом очная система занятий в Херсонской области начнется с 11 сентября в целях безопасности в период проведения выборов, добавил он."Если в конце учебного года школы и детские сады посещало порядка 16 тысяч детей школьного и дошкольного возраста, то сегодня первый звонок и занятия в детских садах начались почти для 21 тысячи. Мы видим, что примерно на 22-23% количество детей, которые пошли в учебные заведения, увеличилось на такую значительную цифру", - сказал Черевко. Как отметил чиновник, это говорит в том числе о том, что мирная жизнь на территории Херсонской области налаживается, и Россия прилагает "максимум возможностей" для этого.

https://ria.ru/20230901/shkoly-1893639866.html

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херсонская область

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Дарья Буймова

общество, херсонская область , россия