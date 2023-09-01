https://ria.ru/20230901/shkolniki-1893723587.html

На Украине четверть школьников будут обучаться дистанционно

На Украине четверть школьников будут обучаться дистанционно - РИА Новости, 01.09.2023

На Украине четверть школьников будут обучаться дистанционно

Четверть школьников на Украине будут учиться дистанционно, треть – по смешанной системе, 45% - в очной форме, сообщил министр образования Украины Оксен Лисовой. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:14

2023-09-01T17:14

2023-09-01T17:14

в мире

украина

нина южанина

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Четверть школьников на Украине будут учиться дистанционно, треть – по смешанной системе, 45% - в очной форме, сообщил министр образования Украины Оксен Лисовой. "Из 3,9 миллиона школьников очно будут обучаться 45%, 30% будут обучаться по смешанной форме и 25% - дистанционно", - сказал Лисовой в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, за рубежом на данный момент сейчас находятся около 500 тысяч украинских школьников. Ранее украинский парламентарий Нина Южанина сообщила, что учебу в очном режиме в этом году начнут 240 тысяч киевских школьников, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, для старшеклассников могут ввести две смены обучения из-за недостаточной вместимости укрытий. В прошлом учебном году из-за боевых действий в некоторых регионах Украины в учебных заведения вводилось дистанционное обучение.

https://radiosputnik.ria.ru/20230901/ucheniki-1893597076.html

https://ria.ru/20230901/shkola-1893708344.html

украина

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в мире, украина, нина южанина