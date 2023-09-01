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Директор самой большой школы в России рассказал о педагогическом составе - РИА Новости, 01.09.2023
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21:03 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/shkola-1893769753.html
Директор самой большой школы в России рассказал о педагогическом составе
Директор самой большой школы в России рассказал о педагогическом составе - РИА Новости, 01.09.2023
Директор самой большой школы в России рассказал о педагогическом составе
Более 70 процентов педагогов открывшейся в День знаний в Воронеже самой большой школы в России имеют высшую квалификационную категорию, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T21:03
2023-09-01T21:03
общество
россия
воронеж
воронежская область
содружество
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Более 70 процентов педагогов открывшейся в День знаний в Воронеже самой большой школы в России имеют высшую квалификационную категорию, рассказала РИА Новости директор учебного заведения Ольга Струкова. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр "Содружество" был построен в Коминтерновском районе Воронежа по проекту в рамках соглашения между правительствами Воронежской области и Белоруссией. Рассчитана школа на 2860 мест, в ней 110 классов. "Коллектив профессиональный, 70% учителей - это педагоги высшей квалификационной категории, остальные имеют первую категорию. Многие из них удостоены званий "Почетный работник образования", " Заслуженный учитель России", имеют министерские грамоты, а также большое количество научных работ в сфере биологии, физики, химии", - сказала Струкова. По ее словам, в школе также работают молодые талантливые специалисты, которые сегодня провели для детей необычный урок по работе с роботами и запуску робототехнических приспособлений. "Школа укомплектована в соответствии с законодательством в объёме, запланированном на этот учебный год из расчета деток, которые пришли к нам по микрорайону. Новый учебный год стартовал, работаем, налаживаем всю структуру. Помимо основного образования будем развивать здесь и дополнительное, чтобы это была школа полного дня", - добавила Струкова. В кровле школы будет смонтирована обсерватория, в холлах установлены игровые элементы, в том числе аэрохоккей и интерактивные песочницы. В классах на стенах магнитно-маркерные доски. Площадь кабинетов можно будет, в зависимости от необходимости, расширять за счет сдвижных перегородок. Для старших школьников будут индивидуальные парты (на одного учащегося), а в младшей школе - привычные парные учебные места.
https://ria.ru/20230901/lineyka-1893760549.html
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общество, россия, воронеж, воронежская область, содружество
Общество, Россия, Воронеж, Воронежская область, Содружество
Директор самой большой школы в России рассказал о педагогическом составе

Самая большая школа России на 70% укомплектована учителями высшей категории

© РИА Новости"Образовательный центр "Содружество" в Воронеже
Образовательный центр Содружество в Воронеже - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости
"Образовательный центр "Содружество" в Воронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Более 70 процентов педагогов открывшейся в День знаний в Воронеже самой большой школы в России имеют высшую квалификационную категорию, рассказала РИА Новости директор учебного заведения Ольга Струкова.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр "Содружество" был построен в Коминтерновском районе Воронежа по проекту в рамках соглашения между правительствами Воронежской области и Белоруссией. Рассчитана школа на 2860 мест, в ней 110 классов.
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"Коллектив профессиональный, 70% учителей - это педагоги высшей квалификационной категории, остальные имеют первую категорию. Многие из них удостоены званий "Почетный работник образования", " Заслуженный учитель России", имеют министерские грамоты, а также большое количество научных работ в сфере биологии, физики, химии", - сказала Струкова.
По ее словам, в школе также работают молодые талантливые специалисты, которые сегодня провели для детей необычный урок по работе с роботами и запуску робототехнических приспособлений.
«
"Школа укомплектована в соответствии с законодательством в объёме, запланированном на этот учебный год из расчета деток, которые пришли к нам по микрорайону. Новый учебный год стартовал, работаем, налаживаем всю структуру. Помимо основного образования будем развивать здесь и дополнительное, чтобы это была школа полного дня", - добавила Струкова.
В кровле школы будет смонтирована обсерватория, в холлах установлены игровые элементы, в том числе аэрохоккей и интерактивные песочницы. В классах на стенах магнитно-маркерные доски. Площадь кабинетов можно будет, в зависимости от необходимости, расширять за счет сдвижных перегородок. Для старших школьников будут индивидуальные парты (на одного учащегося), а в младшей школе - привычные парные учебные места.
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