https://ria.ru/20230901/shkola-1893769753.html

Директор самой большой школы в России рассказал о педагогическом составе

Директор самой большой школы в России рассказал о педагогическом составе - РИА Новости, 01.09.2023

Директор самой большой школы в России рассказал о педагогическом составе

Более 70 процентов педагогов открывшейся в День знаний в Воронеже самой большой школы в России имеют высшую квалификационную категорию, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T21:03

2023-09-01T21:03

2023-09-01T21:03

общество

россия

воронеж

воронежская область

содружество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893611932_60:0:1280:686_1920x0_80_0_0_89a46e2c8a22cdb50a3777fc81544cc6.jpg

ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Более 70 процентов педагогов открывшейся в День знаний в Воронеже самой большой школы в России имеют высшую квалификационную категорию, рассказала РИА Новости директор учебного заведения Ольга Струкова. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр "Содружество" был построен в Коминтерновском районе Воронежа по проекту в рамках соглашения между правительствами Воронежской области и Белоруссией. Рассчитана школа на 2860 мест, в ней 110 классов. "Коллектив профессиональный, 70% учителей - это педагоги высшей квалификационной категории, остальные имеют первую категорию. Многие из них удостоены званий "Почетный работник образования", " Заслуженный учитель России", имеют министерские грамоты, а также большое количество научных работ в сфере биологии, физики, химии", - сказала Струкова. По ее словам, в школе также работают молодые талантливые специалисты, которые сегодня провели для детей необычный урок по работе с роботами и запуску робототехнических приспособлений. "Школа укомплектована в соответствии с законодательством в объёме, запланированном на этот учебный год из расчета деток, которые пришли к нам по микрорайону. Новый учебный год стартовал, работаем, налаживаем всю структуру. Помимо основного образования будем развивать здесь и дополнительное, чтобы это была школа полного дня", - добавила Струкова. В кровле школы будет смонтирована обсерватория, в холлах установлены игровые элементы, в том числе аэрохоккей и интерактивные песочницы. В классах на стенах магнитно-маркерные доски. Площадь кабинетов можно будет, в зависимости от необходимости, расширять за счет сдвижных перегородок. Для старших школьников будут индивидуальные парты (на одного учащегося), а в младшей школе - привычные парные учебные места.

https://ria.ru/20230901/lineyka-1893760549.html

https://ria.ru/20230901/vuzy-1893756648.html

россия

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, воронеж, воронежская область, содружество