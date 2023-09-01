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Самая большая в Ростовской области школа открылась в День знаний - РИА Новости, 01.09.2023
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Ростовская область
 
18:57 01.09.2023 (обновлено: 19:12 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/shkola-1893751947.html
Самая большая в Ростовской области школа открылась в День знаний
Самая большая в Ростовской области школа открылась в День знаний - РИА Новости, 01.09.2023
Самая большая в Ростовской области школа открылась в День знаний
Самую большую в Ростовской области школу, рассчитанную на 1650 детей, открыли в День знаний в Ростове-на-Дону, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:57
2023-09-01T19:12
ростовская область
общество
ростовская область
ростов-на-дону
россия
федор юрчихин
василий голубев
юрий гагарин (космонавт)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Самую большую в Ростовской области школу, рассчитанную на 1650 детей, открыли в День знаний в Ростове-на-Дону, сообщает правительство региона. Торжественную линейку в новой школе №60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Приветствуя ребят, их родителей, педагогов, глава региона назвал важным событием открытие нового общеобразовательного учреждения. "В Ростове-на-Дону появилась новая уникальная школа, которая рассчитана на обучение 1650 детей. Это самая большая на сегодня в Ростовской области школа, но отличается она не только размером. Она – "космическая" по масштабам и содержанию. Сюда пришли учиться ребята, которые могут связать свою жизнь с космической отраслью. Этому будет способствовать сотрудничество с корпорацией "Роскосмос", - приводятся в сообщении слова губернатора. Он добавил, в школе созданы "космические" классы, лаборатории, кабинеты робототехники, оснащенные современным оборудованием. На четырех этажах просторного здания размещены учебные кабинеты и междисциплинарные лаборатории, столовая на 600 мест, актовый зал с концертным оборудованием. Для занятий физподготовкой имеется закрытый стадион с футбольным полем и пять спортивных залов. В школе есть все возможности для получения знаний будущими специалистами космической отрасли. С началом нового учебного года поздравил школьников и учителей Герой России, лётчик-космонавт Федор Юрчихин. Обращаясь к ребятам, он пожелал им всегда равняться на первого космонавта мира Юрия Гагарина и сделать выбор жизненной дороги уже в школе. Еще одну новую школу, на 600 мест, открыли в пятницу в Батайске. Учебное заведение построено за счет средств областного и местного бюджетов. Строительство школы началось в январе 2019 года и завершилось в декабре 2022 года, затем был период оборудования учебного учреждения. Всего в Ростовской области 1 сентября приняли учеников четыре новые школы на 3250 мест. До конца текущего года в регионе планируется завершить строительство еще шести школ почти на шесть тысяч мест.
https://ria.ru/20230825/usloviya-1892228432.html
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общество, ростовская область, ростов-на-дону, россия, федор юрчихин, василий голубев, юрий гагарин (космонавт), роскосмос
Ростовская область , Общество, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия, Федор Юрчихин, Василий Голубев, Юрий Гагарин (космонавт), Роскосмос

Самая большая в Ростовской области школа открылась в День знаний

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиСамая большая в Ростовской области школа открылась в День знаний
Самая большая в Ростовской области школа открылась в День знаний
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Самую большую в Ростовской области школу, рассчитанную на 1650 детей, открыли в День знаний в Ростове-на-Дону, сообщает правительство региона.
Торжественную линейку в новой школе №60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В ростовских школах-интернатах создали современные условия для обучения
25 августа, 15:06
Приветствуя ребят, их родителей, педагогов, глава региона назвал важным событием открытие нового общеобразовательного учреждения. "В Ростове-на-Дону появилась новая уникальная школа, которая рассчитана на обучение 1650 детей. Это самая большая на сегодня в Ростовской области школа, но отличается она не только размером. Она – "космическая" по масштабам и содержанию. Сюда пришли учиться ребята, которые могут связать свою жизнь с космической отраслью. Этому будет способствовать сотрудничество с корпорацией "Роскосмос", - приводятся в сообщении слова губернатора. Он добавил, в школе созданы "космические" классы, лаборатории, кабинеты робототехники, оснащенные современным оборудованием.
На четырех этажах просторного здания размещены учебные кабинеты и междисциплинарные лаборатории, столовая на 600 мест, актовый зал с концертным оборудованием. Для занятий физподготовкой имеется закрытый стадион с футбольным полем и пять спортивных залов. В школе есть все возможности для получения знаний будущими специалистами космической отрасли.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиСамая большая в Ростовской области школа открылась в День знаний
Самая большая в Ростовской области школа открылась в День знаний
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
Самая большая в Ростовской области школа открылась в День знаний
С началом нового учебного года поздравил школьников и учителей Герой России, лётчик-космонавт Федор Юрчихин. Обращаясь к ребятам, он пожелал им всегда равняться на первого космонавта мира Юрия Гагарина и сделать выбор жизненной дороги уже в школе.
Еще одну новую школу, на 600 мест, открыли в пятницу в Батайске. Учебное заведение построено за счет средств областного и местного бюджетов. Строительство школы началось в январе 2019 года и завершилось в декабре 2022 года, затем был период оборудования учебного учреждения.
Всего в Ростовской области 1 сентября приняли учеников четыре новые школы на 3250 мест. До конца текущего года в регионе планируется завершить строительство еще шести школ почти на шесть тысяч мест.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Ростовским школьникам начнут выдавать социальные сертификаты
Вчера, 16:01
 
Ростовская областьОбществоРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияФедор ЮрчихинВасилий ГолубевЮрий Гагарин (космонавт)Роскосмос
 
 
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