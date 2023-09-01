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В Пензе в День знаний открыли самую крупную школу в Поволжье - РИА Новости, 01.09.2023
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18:31 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/shkola-1893746681.html
В Пензе в День знаний открыли самую крупную школу в Поволжье
В Пензе в День знаний открыли самую крупную школу в Поволжье - РИА Новости, 01.09.2023
В Пензе в День знаний открыли самую крупную школу в Поволжье
Новая школа на 2425 мест, ставшая самой крупной в Приволжском федеральном округе, открылась в пятницу в молодом микрорайоне "Город Спутник" в Пензе, сообщил... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:31
2023-09-01T18:31
общество
пенза
олег мельниченко
пензенская область
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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Новая школа на 2425 мест, ставшая самой крупной в Приволжском федеральном округе, открылась в пятницу в молодом микрорайоне "Город Спутник" в Пензе, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале. Ранее в правительстве региона заявляли, что новая школа откроет свои двери 1 сентября, общая стоимость объекта превысила 3,2 миллиарда рублей. В школе откроются пять профилей обучения. "В День знаний в "Городе Спутнике" мы открыли самую большую в ПФО школу на 2425 мест. Не мог пропустить такое знаменательное событие, потому что эта школа для меня особенная, она была моим предвыборным обещанием... Мы смогли сдать школу уже в 2023 году, а не в 2024-м, как планировалось. Благодарю и строителей, которые качественно и оперативно выполнили свою работу. Рад видеть горящие глаза детей и улыбки на лицах родителей, все они очень ждали открытия школы", - написал Мельниченко. По его словам, учениками новой школы стали 1830 детей, в том числе 290 первоклассников. "Ученики сядут за парты в красивые классы с современным оборудованием, будут заниматься профильными направлениями, творчеством, спортом. А проводниками в мир знаний для них станут 120 педагогов. Этой замечательной школе не хватает только одного - имени. Предложил назвать ее в честь нашего выдающегося земляка, который внес огромный вклад в развитие региона - Льва Борисовича Ермина. Ребята поддержали мою идею. Желаю ученикам и педагогам успехов, а школе - процветания", - отметил глава региона. Ермин руководил Пензенской областью в 1961-1979 годах, в 2021 году ему была открыта мемориальная доска на здании гарнизонного Дома офицеров в Пензе. Мельниченко тогда отмечал, что Пенза и область обязаны Ермину современным обликом, развитием агропромышленного комплекса и промышленности.
https://ria.ru/20230901/shkola-1893696708.html
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общество, пенза, олег мельниченко, пензенская область
Общество, Пенза, Олег Мельниченко, Пензенская область
В Пензе в День знаний открыли самую крупную школу в Поволжье

В Пензе в День знаний открыли самую крупную в Поволжье школу на 2425 мест

© Фото : Министерство образования Пензенской областиНовая школа в молодом микрорайоне "Город Спутник" в Пензе
Новая школа в молодом микрорайоне Город Спутник в Пензе - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Министерство образования Пензенской области
Новая школа в молодом микрорайоне "Город Спутник" в Пензе
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Новая школа на 2425 мест, ставшая самой крупной в Приволжском федеральном округе, открылась в пятницу в молодом микрорайоне "Город Спутник" в Пензе, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.
Ранее в правительстве региона заявляли, что новая школа откроет свои двери 1 сентября, общая стоимость объекта превысила 3,2 миллиарда рублей. В школе откроются пять профилей обучения.
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"В День знаний в "Городе Спутнике" мы открыли самую большую в ПФО школу на 2425 мест. Не мог пропустить такое знаменательное событие, потому что эта школа для меня особенная, она была моим предвыборным обещанием... Мы смогли сдать школу уже в 2023 году, а не в 2024-м, как планировалось. Благодарю и строителей, которые качественно и оперативно выполнили свою работу. Рад видеть горящие глаза детей и улыбки на лицах родителей, все они очень ждали открытия школы", - написал Мельниченко.
По его словам, учениками новой школы стали 1830 детей, в том числе 290 первоклассников. "Ученики сядут за парты в красивые классы с современным оборудованием, будут заниматься профильными направлениями, творчеством, спортом. А проводниками в мир знаний для них станут 120 педагогов. Этой замечательной школе не хватает только одного - имени. Предложил назвать ее в честь нашего выдающегося земляка, который внес огромный вклад в развитие региона - Льва Борисовича Ермина. Ребята поддержали мою идею. Желаю ученикам и педагогам успехов, а школе - процветания", - отметил глава региона.
Ермин руководил Пензенской областью в 1961-1979 годах, в 2021 году ему была открыта мемориальная доска на здании гарнизонного Дома офицеров в Пензе. Мельниченко тогда отмечал, что Пенза и область обязаны Ермину современным обликом, развитием агропромышленного комплекса и промышленности.
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ОбществоПензаОлег МельниченкоПензенская область
 
 
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