ЕР помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей
"Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране
Школьные принадлежности. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране, в том числе передала более 30 тысяч рюкзаков и школьные наборы детям из новых регионов, сообщила пресс-служба партии.
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"Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране. Помимо традиционных категорий – детей из многодетных, малообеспеченных семей – особое внимание уделили семьям участников СВО, а также детям в новых регионах", - говорится в пресс-службе партии.
Как отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах партия передала более 30 тысяч рюкзаков для первоклассников и наборов для школьников из нуждающихся и многодетных семей.
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"Волонтёры доставляли их, в том числе в прифронтовые территории и продолжают развозить адресно, так как некоторые люди не смогли доехать до партийных пунктов гуманитарной помощи или раньше обратиться за поддержкой. Мы пополнили и школьные библиотеки. Передали уже более миллиона книг", – рассказал Сидякин и добавил, что, помимо этого, активисты партии принимали активное участие в благоустройстве пришкольных территорий, помогали делать косметический ремонт.
По данным координатора партпроекта "Новая школа", первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёны Аршиновой, регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учёбы стали республики Дагестан, Татарстан, Карелия, Ленинградская, Костромская, Московская, Белгородская, Оренбургская, Пензенская, Кемеровская области.
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"В рамках акции "Помощь школам" поддержку получили почти три тысячи образовательных учреждений. Единая Россия" помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий. В приёмке школ приняли участие более 13 тысяч родителей", – сообщила Аршинова.