https://ria.ru/20230901/shkola-1893708344.html

ЕР помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей

ЕР помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей - РИА Новости, 01.09.2023

ЕР помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей

Партия "Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране, в том числе передала более 30 тысяч рюкзаков и школьные наборы детям из РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:25

2023-09-01T16:25

2023-09-01T16:25

общество

кемеровская область

единая россия

госдума рф

александр сидякин

день знаний

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране, в том числе передала более 30 тысяч рюкзаков и школьные наборы детям из новых регионов, сообщила пресс-служба партии. "Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране. Помимо традиционных категорий – детей из многодетных, малообеспеченных семей – особое внимание уделили семьям участников СВО, а также детям в новых регионах", - говорится в пресс-службе партии. Как отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах партия передала более 30 тысяч рюкзаков для первоклассников и наборов для школьников из нуждающихся и многодетных семей. "Волонтёры доставляли их, в том числе в прифронтовые территории и продолжают развозить адресно, так как некоторые люди не смогли доехать до партийных пунктов гуманитарной помощи или раньше обратиться за поддержкой. Мы пополнили и школьные библиотеки. Передали уже более миллиона книг", – рассказал Сидякин и добавил, что, помимо этого, активисты партии принимали активное участие в благоустройстве пришкольных территорий, помогали делать косметический ремонт. По данным координатора партпроекта "Новая школа", первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёны Аршиновой, регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учёбы стали республики Дагестан, Татарстан, Карелия, Ленинградская, Костромская, Московская, Белгородская, Оренбургская, Пензенская, Кемеровская области. "В рамках акции "Помощь школам" поддержку получили почти три тысячи образовательных учреждений. Единая Россия" помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий. В приёмке школ приняли участие более 13 тысяч родителей", – сообщила Аршинова.

https://ria.ru/20230901/urok-1893691418.html

https://ria.ru/20230901/obrazovanie-1893689237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, кемеровская область, единая россия, госдума рф, александр сидякин, день знаний