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ЕР помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей - РИА Новости, 01.09.2023
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16:25 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/shkola-1893708344.html
ЕР помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей
ЕР помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей - РИА Новости, 01.09.2023
ЕР помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей
Партия "Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране, в том числе передала более 30 тысяч рюкзаков и школьные наборы детям из РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:25
2023-09-01T16:25
общество
кемеровская область
единая россия
госдума рф
александр сидякин
день знаний
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране, в том числе передала более 30 тысяч рюкзаков и школьные наборы детям из новых регионов, сообщила пресс-служба партии. "Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране. Помимо традиционных категорий – детей из многодетных, малообеспеченных семей – особое внимание уделили семьям участников СВО, а также детям в новых регионах", - говорится в пресс-службе партии. Как отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах партия передала более 30 тысяч рюкзаков для первоклассников и наборов для школьников из нуждающихся и многодетных семей. "Волонтёры доставляли их, в том числе в прифронтовые территории и продолжают развозить адресно, так как некоторые люди не смогли доехать до партийных пунктов гуманитарной помощи или раньше обратиться за поддержкой. Мы пополнили и школьные библиотеки. Передали уже более миллиона книг", – рассказал Сидякин и добавил, что, помимо этого, активисты партии принимали активное участие в благоустройстве пришкольных территорий, помогали делать косметический ремонт. По данным координатора партпроекта "Новая школа", первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёны Аршиновой, регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учёбы стали республики Дагестан, Татарстан, Карелия, Ленинградская, Костромская, Московская, Белгородская, Оренбургская, Пензенская, Кемеровская области. "В рамках акции "Помощь школам" поддержку получили почти три тысячи образовательных учреждений. Единая Россия" помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий. В приёмке школ приняли участие более 13 тысяч родителей", – сообщила Аршинова.
https://ria.ru/20230901/urok-1893691418.html
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общество, кемеровская область, единая россия, госдума рф, александр сидякин, день знаний
Общество, Кемеровская область, Единая Россия, Госдума РФ, Александр Сидякин, День знаний
ЕР помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей

"Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкШкольные принадлежности
Школьные принадлежности - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Школьные принадлежности. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране, в том числе передала более 30 тысяч рюкзаков и школьные наборы детям из новых регионов, сообщила пресс-служба партии.
«
"Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране. Помимо традиционных категорий – детей из многодетных, малообеспеченных семей – особое внимание уделили семьям участников СВО, а также детям в новых регионах", - говорится в пресс-службе партии.
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Как отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах партия передала более 30 тысяч рюкзаков для первоклассников и наборов для школьников из нуждающихся и многодетных семей.
«
"Волонтёры доставляли их, в том числе в прифронтовые территории и продолжают развозить адресно, так как некоторые люди не смогли доехать до партийных пунктов гуманитарной помощи или раньше обратиться за поддержкой. Мы пополнили и школьные библиотеки. Передали уже более миллиона книг", – рассказал Сидякин и добавил, что, помимо этого, активисты партии принимали активное участие в благоустройстве пришкольных территорий, помогали делать косметический ремонт.
По данным координатора партпроекта "Новая школа", первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёны Аршиновой, регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учёбы стали республики Дагестан, Татарстан, Карелия, Ленинградская, Костромская, Московская, Белгородская, Оренбургская, Пензенская, Кемеровская области.
«
"В рамках акции "Помощь школам" поддержку получили почти три тысячи образовательных учреждений. Единая Россия" помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий. В приёмке школ приняли участие более 13 тысяч родителей", – сообщила Аршинова.
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ОбществоКемеровская областьЕдиная РоссияГосдума РФАлександр СидякинДень знаний
 
 
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