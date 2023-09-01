В Якутии в День знаний открыли самую большую школу в регионе
В Якутии в День знаний открыли самую большую школу в столице республики
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев во время торжественного открытия новой школы №39 имени Н.И. Шарина в Якутске
Глава Якутии Айсен Николаев во время торжественного открытия новой школы №39 имени Н.И. Шарина в Якутске
ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Самую большую в Якутии школу открыли в столице республики в День знаний, учиться к ней будут почти 1700 детей, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
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"Сегодня, 1 сентября, состоялось торжественное открытие новой школы №39 имени Н.И. Шарина в 68-м квартале "Прометей" Якутска. Самая большая школа в городе и в республике", - рассказали в пресс-службе.
В торжественном открытии объекта, площадь которого составила около 15 тысяч квадратных метров, участвовал глава региона Айсен Николаев. По его словам, на строительство школы было выделено около 2 миллиардов рублей, в том числе порядка 1,5 миллиарда рублей из бюджета республики.
Николаев вручил директору образовательного учреждения сертификат на школьный автобус.
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"В 45 классах-комплектах школы будут учиться более 1,6 тысячи детей, из них 300 первоклассников. Созданы классы с обучением якутского языка. Также две дошкольные группы кратковременного пребывания будут посещать 53 ребенка. Открыты классы информационно-технологического, биолого-химического, физико-математического профилей. В период строительства школы было проведено анкетирование жителей микрорайона, и эти профили были выбраны самими родителями", - говорится в сообщении.
По данным правительства республики, в Якутии с 2018 года построена 51 школа, по федеральной программе проведен капитальный ремонт 57 школ. До конца этого года в регионе введут в строй еще 16 школ.