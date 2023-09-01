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В Якутии в День знаний открыли самую большую школу в регионе - РИА Новости, 01.09.2023
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15:58 01.09.2023 (обновлено: 16:02 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/shkola-1893696708.html
В Якутии в День знаний открыли самую большую школу в регионе
В Якутии в День знаний открыли самую большую школу в регионе - РИА Новости, 01.09.2023
В Якутии в День знаний открыли самую большую школу в регионе
Самую большую в Якутии школу открыли в столице республики в День знаний, учиться к ней будут почти 1700 детей, сообщила пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:58
2023-09-01T16:02
общество
якутск
айсен николаев
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ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Самую большую в Якутии школу открыли в столице республики в День знаний, учиться к ней будут почти 1700 детей, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. "Сегодня, 1 сентября, состоялось торжественное открытие новой школы №39 имени Н.И. Шарина в 68-м квартале "Прометей" Якутска. Самая большая школа в городе и в республике", - рассказали в пресс-службе. В торжественном открытии объекта, площадь которого составила около 15 тысяч квадратных метров, участвовал глава региона Айсен Николаев. По его словам, на строительство школы было выделено около 2 миллиардов рублей, в том числе порядка 1,5 миллиарда рублей из бюджета республики. Николаев вручил директору образовательного учреждения сертификат на школьный автобус. "В 45 классах-комплектах школы будут учиться более 1,6 тысячи детей, из них 300 первоклассников. Созданы классы с обучением якутского языка. Также две дошкольные группы кратковременного пребывания будут посещать 53 ребенка. Открыты классы информационно-технологического, биолого-химического, физико-математического профилей. В период строительства школы было проведено анкетирование жителей микрорайона, и эти профили были выбраны самими родителями", - говорится в сообщении. По данным правительства республики, в Якутии с 2018 года построена 51 школа, по федеральной программе проведен капитальный ремонт 57 школ. До конца этого года в регионе введут в строй еще 16 школ.
https://ria.ru/20230901/kaluga-1893690040.html
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общество, якутск, айсен николаев
Общество, Якутск, Айсен Николаев
В Якутии в День знаний открыли самую большую школу в регионе

В Якутии в День знаний открыли самую большую школу в столице республики

© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев во время торжественного открытия новой школы №39 имени Н.И. Шарина в Якутске
Глава Якутии Айсен Николаев во время торжественного открытия новой школы №39 имени Н.И. Шарина в Якутске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Глава Якутии Айсен Николаев во время торжественного открытия новой школы №39 имени Н.И. Шарина в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Самую большую в Якутии школу открыли в столице республики в День знаний, учиться к ней будут почти 1700 детей, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
«
"Сегодня, 1 сентября, состоялось торжественное открытие новой школы №39 имени Н.И. Шарина в 68-м квартале "Прометей" Якутска. Самая большая школа в городе и в республике", - рассказали в пресс-службе.
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В торжественном открытии объекта, площадь которого составила около 15 тысяч квадратных метров, участвовал глава региона Айсен Николаев. По его словам, на строительство школы было выделено около 2 миллиардов рублей, в том числе порядка 1,5 миллиарда рублей из бюджета республики.
Николаев вручил директору образовательного учреждения сертификат на школьный автобус.
«
"В 45 классах-комплектах школы будут учиться более 1,6 тысячи детей, из них 300 первоклассников. Созданы классы с обучением якутского языка. Также две дошкольные группы кратковременного пребывания будут посещать 53 ребенка. Открыты классы информационно-технологического, биолого-химического, физико-математического профилей. В период строительства школы было проведено анкетирование жителей микрорайона, и эти профили были выбраны самими родителями", - говорится в сообщении.
По данным правительства республики, в Якутии с 2018 года построена 51 школа, по федеральной программе проведен капитальный ремонт 57 школ. До конца этого года в регионе введут в строй еще 16 школ.
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ОбществоЯкутскАйсен Николаев
 
 
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