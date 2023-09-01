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В Обнинске открылась школа, построенная по концессионному соглашению - РИА Новости, 01.09.2023
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Калужская область
 
15:21 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/shkola-1893684661.html
В Обнинске открылась школа, построенная по концессионному соглашению
В Обнинске открылась школа, построенная по концессионному соглашению - РИА Новости, 01.09.2023
В Обнинске открылась школа, построенная по концессионному соглашению
В Обнинске Калужской области 1 сентября открылась первая в регионе и одна из первых в стране школа, построенная с использованием механизма концессии, сообщило... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:21
2023-09-01T15:21
калужская область
общество
калужская область
владислав шапша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
обнинск
калуга
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КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. В Обнинске Калужской области 1 сентября открылась первая в регионе и одна из первых в стране школа, построенная с использованием механизма концессии, сообщило правительство Калужской области. Сообщается, что в День знаний губернатор региона Владислав Шапша принял участие в открытии новой школы в Обнинске, которая войдёт в состав средней общеобразовательной школы №18 и будет называться "Время, вперёд!". Здание рассчитано на 1144 учащихся и имеет общую площадь 25,7 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, современной столовой и библиотеки в школе оборудовано несколько спортзалов, студии искусства и дизайна, звукозаписи, а также фотостудия, кабинет робототехники и планетарий. На пришкольной территории – площадки для отдыха, спорта и подвижных игр, стадион и универсальная тренажёрная площадка. Особенность образовательного учреждения – наличие инженерного класса, открытого совместно с корпоративной академией "Росатома", а также профильного медицинского класса, отмечает областное правительство. По данным правительства региона, строительство школы велось в рамках национального проекта "Образование" с использованием концессионного соглашения с ООО "ПроШкола". "Обращаясь к участникам мероприятия, Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что за последний год это третья школа, построенная в городе Обнинске. Она же стала первой в Калужской области и одной из первых в стране, которая построена с использованием механизма концессии. Таких школ у нас появится еще три в ближайшее время – в Калуге и Людиново", - сообщает областное правительство. Губернатор поблагодарил партнеров – банк ВЭБ.РФ и правительство Российской Федерации - за поддержку этого проекта. Губернатор поздравил школьников, отметив, что сегодня вместе с ними пошли в школу более 120 тысяч ребят Калужской области. "Мы растем, и первоклассников в этом году стало на 700 человек больше – и это здорово. Это говорит о том, что Калужская область идет вперед, и сюда приезжают люди. Низкий поклон педагогам за ваш труд, за то, что вы отдаете здесь свое сердце, не только знания", – сказал глава региона. Кульминацией мероприятия стала торжественная передача символического ключа от школы директору учреждения Ирине Марутиной.
https://ria.ru/20230828/gotovnost-1892707534.html
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общество, калужская область, владислав шапша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", обнинск, калуга
Калужская область, Общество, Калужская область, Владислав Шапша, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Обнинск, Калуга
В Обнинске открылась школа, построенная по концессионному соглашению

В Обнинске 1 сентября открылась школа, построенная по концессионному соглашению

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода России. Обнинск
Города России. Обнинск - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Города России. Обнинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. В Обнинске Калужской области 1 сентября открылась первая в регионе и одна из первых в стране школа, построенная с использованием механизма концессии, сообщило правительство Калужской области.
Сообщается, что в День знаний губернатор региона Владислав Шапша принял участие в открытии новой школы в Обнинске, которая войдёт в состав средней общеобразовательной школы №18 и будет называться "Время, вперёд!".
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Здание рассчитано на 1144 учащихся и имеет общую площадь 25,7 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, современной столовой и библиотеки в школе оборудовано несколько спортзалов, студии искусства и дизайна, звукозаписи, а также фотостудия, кабинет робототехники и планетарий. На пришкольной территории – площадки для отдыха, спорта и подвижных игр, стадион и универсальная тренажёрная площадка. Особенность образовательного учреждения – наличие инженерного класса, открытого совместно с корпоративной академией "Росатома", а также профильного медицинского класса, отмечает областное правительство.
По данным правительства региона, строительство школы велось в рамках национального проекта "Образование" с использованием концессионного соглашения с ООО "ПроШкола".
«
"Обращаясь к участникам мероприятия, Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что за последний год это третья школа, построенная в городе Обнинске. Она же стала первой в Калужской области и одной из первых в стране, которая построена с использованием механизма концессии. Таких школ у нас появится еще три в ближайшее время – в Калуге и Людиново", - сообщает областное правительство. Губернатор поблагодарил партнеров – банк ВЭБ.РФ и правительство Российской Федерации - за поддержку этого проекта.
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Губернатор поздравил школьников, отметив, что сегодня вместе с ними пошли в школу более 120 тысяч ребят Калужской области.
«
"Мы растем, и первоклассников в этом году стало на 700 человек больше – и это здорово. Это говорит о том, что Калужская область идет вперед, и сюда приезжают люди. Низкий поклон педагогам за ваш труд, за то, что вы отдаете здесь свое сердце, не только знания", – сказал глава региона.
Кульминацией мероприятия стала торжественная передача символического ключа от школы директору учреждения Ирине Марутиной.
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