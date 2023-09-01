https://ria.ru/20230901/shkola-1893684661.html

В Обнинске открылась школа, построенная по концессионному соглашению

В Обнинске открылась школа, построенная по концессионному соглашению - РИА Новости, 01.09.2023

В Обнинске открылась школа, построенная по концессионному соглашению

В Обнинске Калужской области 1 сентября открылась первая в регионе и одна из первых в стране школа, построенная с использованием механизма концессии, сообщило... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:21

2023-09-01T15:21

2023-09-01T15:21

калужская область

общество

калужская область

владислав шапша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

обнинск

калуга

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КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. В Обнинске Калужской области 1 сентября открылась первая в регионе и одна из первых в стране школа, построенная с использованием механизма концессии, сообщило правительство Калужской области. Сообщается, что в День знаний губернатор региона Владислав Шапша принял участие в открытии новой школы в Обнинске, которая войдёт в состав средней общеобразовательной школы №18 и будет называться "Время, вперёд!". Здание рассчитано на 1144 учащихся и имеет общую площадь 25,7 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, современной столовой и библиотеки в школе оборудовано несколько спортзалов, студии искусства и дизайна, звукозаписи, а также фотостудия, кабинет робототехники и планетарий. На пришкольной территории – площадки для отдыха, спорта и подвижных игр, стадион и универсальная тренажёрная площадка. Особенность образовательного учреждения – наличие инженерного класса, открытого совместно с корпоративной академией "Росатома", а также профильного медицинского класса, отмечает областное правительство. По данным правительства региона, строительство школы велось в рамках национального проекта "Образование" с использованием концессионного соглашения с ООО "ПроШкола". "Обращаясь к участникам мероприятия, Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что за последний год это третья школа, построенная в городе Обнинске. Она же стала первой в Калужской области и одной из первых в стране, которая построена с использованием механизма концессии. Таких школ у нас появится еще три в ближайшее время – в Калуге и Людиново", - сообщает областное правительство. Губернатор поблагодарил партнеров – банк ВЭБ.РФ и правительство Российской Федерации - за поддержку этого проекта. Губернатор поздравил школьников, отметив, что сегодня вместе с ними пошли в школу более 120 тысяч ребят Калужской области. "Мы растем, и первоклассников в этом году стало на 700 человек больше – и это здорово. Это говорит о том, что Калужская область идет вперед, и сюда приезжают люди. Низкий поклон педагогам за ваш труд, за то, что вы отдаете здесь свое сердце, не только знания", – сказал глава региона. Кульминацией мероприятия стала торжественная передача символического ключа от школы директору учреждения Ирине Марутиной.

https://ria.ru/20230828/gotovnost-1892707534.html

https://ria.ru/20230811/tsentr-1889555897.html

https://ria.ru/20230731/turizm-1887408950.html

калужская область

обнинск

калуга

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общество, калужская область, владислав шапша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", обнинск, калуга