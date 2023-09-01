https://ria.ru/20230901/shkola-1893602017.html

Губернатор Приамурья открыл самую большую школу региона в День знаний

Губернатор Приамурья открыл самую большую школу региона в День знаний - РИА Новости, 01.09.2023

Губернатор Приамурья открыл самую большую школу региона в День знаний

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в торжественном открытии новой, самой большой школы региона в Благовещенске, в ней будут обучаться... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:09

2023-09-01T11:09

2023-09-01T11:09

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

дальний восток

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в торжественном открытии новой, самой большой школы региона в Благовещенске, в ней будут обучаться свыше 1700 учеников, сообщает правительство области. Это также одна из крупнейших школ на Дальнем Востоке. Она построена в рамках национального проекта "Образование", который инициировал президент России Владимир Путин. "Школа укомплектована самым современным оборудованием, созданы хорошие спортивные залы, специализированные кабинеты. Всего здесь открыли почти 40 классов с углубленным изучением разных предметов – естественнонаучных, экономических, также есть патриотические и, что очень важно, космические. По космическим направлениям школа будет сотрудничать с АмГУ, БГПУ, "Роскосмосом" и рядом других организаций, занятых в этой сфере. Уверен, многие выпускники этой школы будут работать на космодроме Восточный", - сказал Орлов. После торжественной линейки губернатор осмотрел кабинеты и пообщался с учениками. Первоклассник Матвей рассказал Василию Орлову, что заранее готовился к школе и уже умеет немного писать и считать. В ответ на просьбу главы области Матвей написал на интерактивной доске — "Вася". Отдельно губернатор поприветствовал ребят из подшефного Амвросиевского района, которые приехали в Благовещенск в рамках международного фестиваля "Детство на Амуре" и посетили мероприятие в День знаний. Ребята передали главе области символическую розу, растущую из оружейной гильзы. Штат школы полностью укомплектован, всего в ней будут работать порядка 80 человек. Четырехэтажное здание общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров рассчитано на 60 классов. В школе есть современный актовый зал на 500 человек, школьное кафе на 626 мест и 4 спортивных зала. На строительство объекта из бюджетов всех уровней было выделено около 1,7 миллиарда рублей. Вокруг учреждения выполнено благоустройство, обустроены дороги, тротуары, парковочные зоны.

https://ria.ru/20230829/priamure-1892836478.html

https://ria.ru/20230824/vpp-1891980879.html

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благовещенск, василий орлов (губернатор), дальний восток