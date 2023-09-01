https://ria.ru/20230901/sezon-1893557405.html
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 01.09.2023
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону
Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:28
2023-09-01T09:28
2023-09-01T09:28
петр бирюков
москва
моэк
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,6 тысяч объектов социальной сферы и 30,8 тысяч административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", — заявил он. Заммэра напомнил, что подготовка к осенне-зимнему периоду начинается в мае, сразу после отключения отопления. "В течение почти четырех месяцев специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на 17,3 тысяч километров тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 46 квартальных тепловых станций, 96 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", — отметил он. Бирюков подчеркнул, что выполнены регламентные работы на 124 тысячах километров электрических, 8,9 тысячи километров газовых, более 13 тысячах километров водопроводных и 9,3 тысячи километров канализационных сетей, сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.
https://ria.ru/20230830/moskva-1893148193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, москва, моэк
Петр Бирюков, Москва, МОЭК
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,6 тысяч объектов социальной сферы и 30,8 тысяч административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", — заявил он.
Заммэра напомнил, что подготовка к осенне-зимнему периоду начинается в мае, сразу после отключения отопления.
"В течение почти четырех месяцев специалисты ПАО "МОЭК
" проводили гидравлические и температурные испытания на 17,3 тысяч километров тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 46 квартальных тепловых станций, 96 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", — отметил он.
Бирюков подчеркнул, что выполнены регламентные работы на 124 тысячах километров электрических, 8,9 тысячи километров газовых, более 13 тысячах километров водопроводных и 9,3 тысячи километров канализационных сетей, сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.
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