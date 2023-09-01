https://ria.ru/20230901/schelkovo-1893740354.html
Новая школа на 825 учащихся открылась в подмосковном округе Щелково
Новая школа на 825 учащихся открылась в подмосковном округе Щелково - РИА Новости, 01.09.2023
Новая школа на 825 учащихся открылась в подмосковном округе Щелково
В микрорайоне Финский городского округа Щелково в День знаний досрочно открыли общеобразовательную школу на 825 учащихся, сообщает пресс-служба окружной... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:06
2023-09-01T18:06
2023-09-01T18:06
щелково
андрей воробьев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В микрорайоне Финский городского округа Щелково в День знаний досрочно открыли общеобразовательную школу на 825 учащихся, сообщает пресс-служба окружной администрации. По словам главы округа Андрея Булгакова, которые приводит пресс-служба, это событие является долгожданным. "Благодаря поддержке губернатора (Московской области Андрея Воробьева – ред.) мы смогли построить важный социальный объект на целых два года раньше срока", — сказал Булгаков. В материале отмечается, что в данной школе предусмотрено все, чтобы учебный процесс проходил качественно и комфортно. Все оборудование исключительно новых образцов. В школе имеется читальный зал с IT-зоной и медиатекой. Учебное заведение оборудовано специализированными классами с лабораториями, двумя спортзалами с раздевалками и душевыми, актовым залом на 300 мест с современным освещением и техникой. По губернаторской программе "Открытый стадион" на пришкольной территории оборудовано спортивное ядро с площадками для игровых дисциплин.
https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891506801.html
щелково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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щелково, андрей воробьев
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости
. В микрорайоне Финский городского округа Щелково
в День знаний досрочно открыли общеобразовательную школу на 825 учащихся, сообщает пресс-служба окружной администрации.
По словам главы округа Андрея Булгакова, которые приводит пресс-служба, это событие является долгожданным.
"Благодаря поддержке губернатора (Московской области Андрея Воробьева
– ред.) мы смогли построить важный социальный объект на целых два года раньше срока", — сказал Булгаков.
В материале отмечается, что в данной школе предусмотрено все, чтобы учебный процесс проходил качественно и комфортно. Все оборудование исключительно новых образцов. В школе имеется читальный зал с IT-зоной и медиатекой. Учебное заведение оборудовано специализированными классами с лабораториями, двумя спортзалами с раздевалками и душевыми, актовым залом на 300 мест с современным освещением и техникой.
По губернаторской программе "Открытый стадион" на пришкольной территории оборудовано спортивное ядро с площадками для игровых дисциплин.
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