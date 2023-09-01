https://ria.ru/20230901/schelkovo-1893740354.html

Новая школа на 825 учащихся открылась в подмосковном округе Щелково

Новая школа на 825 учащихся открылась в подмосковном округе Щелково - РИА Новости, 01.09.2023

Новая школа на 825 учащихся открылась в подмосковном округе Щелково

В микрорайоне Финский городского округа Щелково в День знаний досрочно открыли общеобразовательную школу на 825 учащихся, сообщает пресс-служба окружной... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:06

2023-09-01T18:06

2023-09-01T18:06

щелково

андрей воробьев

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В микрорайоне Финский городского округа Щелково в День знаний досрочно открыли общеобразовательную школу на 825 учащихся, сообщает пресс-служба окружной администрации. По словам главы округа Андрея Булгакова, которые приводит пресс-служба, это событие является долгожданным. "Благодаря поддержке губернатора (Московской области Андрея Воробьева – ред.) мы смогли построить важный социальный объект на целых два года раньше срока", — сказал Булгаков. В материале отмечается, что в данной школе предусмотрено все, чтобы учебный процесс проходил качественно и комфортно. Все оборудование исключительно новых образцов. В школе имеется читальный зал с IT-зоной и медиатекой. Учебное заведение оборудовано специализированными классами с лабораториями, двумя спортзалами с раздевалками и душевыми, актовым залом на 300 мест с современным освещением и техникой. По губернаторской программе "Открытый стадион" на пришкольной территории оборудовано спортивное ядро с площадками для игровых дисциплин.

https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891506801.html

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, андрей воробьев