https://ria.ru/20230901/sbor-1893615586.html

На Украине хотят втрое увеличить военный сбор для населения с 2024 года

На Украине хотят втрое увеличить военный сбор для населения с 2024 года - РИА Новости, 01.09.2023

На Украине хотят втрое увеличить военный сбор для населения с 2024 года

Военный налог для физических лиц на Украине хотят увеличить с 1 января 2024 года в три раза, свидетельствует законопроект, предложенный министерством финансов... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:58

2023-09-01T11:58

2023-09-01T12:00

украина

в мире

вооруженные силы украины

владимир зеленский

николай азаров (политик)

денис шмыгаль

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Военный налог для физических лиц на Украине хотят увеличить с 1 января 2024 года в три раза, свидетельствует законопроект, предложенный министерством финансов страны. С 2014 года все физические лица на Украине платят военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. В июле от его уплаты освободили военных. "Законопроектом предусматривается увеличение с 1 января 2024 года ставки военного сбора до 4,5% на время действия правового режима военного положения на Украине и 50% поступлений от военного сбора будут направлены исключительно на потребности вооруженных сил Украины", - говорится в тексте документа минфина, опубликованном в телеграм-канале бывшего премьера Украины Николая Азарова. В документе также говорится, что по предварительным подсчетам плановые поступления сумм военного сбора в бюджет в 2024 году будут составлять 8,4 миллиарда гривен (227,8 миллиона долларов) в месяц. Законопроект направлен на рассмотрение кабинета министров. "Налоги будут расти, тарифы будут расти – это условия Запада, а также единственный шанс Банковой (офис Владимира Зеленского – ред.) покрыть дефицит бюджета, так как затраты растут, а западная помощь иссякает. Плюс к этому повальная коррупция в стране. Конечно, Зеленский может в последний момент передумать повышать, так как это ударит по его рейтингу, но тогда он ещё сильнее войдет в конфликт с кредиторами, у которых свои цели на Украину", - отметил Азаров. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.

https://ria.ru/20230901/ministr-1893608377.html

https://ria.ru/20230901/ukraina-1893584042.html

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украина, в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, николай азаров (политик), денис шмыгаль