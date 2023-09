https://ria.ru/20230901/sberbank-1893540486.html

Сбербанк планирует принять участие в эксперименте по исламскому банкингу

2023-09-01T04:39

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сбербанк планирует участвовать в эксперименте по внедрению исламского финансирования и открывать новые офисы, в первую очередь в регионах с высокой долей мусульманского населения, а также сделает особый фокус на Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. С 1 сентября в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане стартует двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. Сбербанк в декабре прошлого года открыл в Казани первый в России офис исламского финансирования. "Безусловно, мы планируем участвовать в эксперименте и открывать новые флагманские офисы партнерского финансирования, в первую очередь рассматриваем регионы с высокой долей мусульманского населения, а это: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Дагестан и республики Северного Кавказа; а также особый фокус на Москву", - сообщили в "Сбере". Там отметили, что создана вся инфраструктура для предоставления услуг исламского банкинга. Так, банк уже предлагает дебетовые карты, текущий счет "Амана", исламское расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, торговое финансирование, инвестиционные продукты - стратегию доверительного управления "Халяльные инвестиции" и биржевой ПИФ "Халяльные инвестиции". "Мы планируем расширять линейку наших услуг, прежде всего, одних из самых популярных продуктов - исламская ипотека и кредитование", - отмечается в сообщении. В "Сбере" добавили также, что все их продукты сертифицированы и соответствуют международным стандартам Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, базирующаяся в Бахрейне некоммерческая организация, созданная для поддержания и продвижения стандартов шариата для исламских финансовых учреждений). Партнерский или исламский банкинг - это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

