https://ria.ru/20230901/sarmat-1893753777.html

Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство

Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство - РИА Новости, 01.09.2023

Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался оценить информацию о постановке Россией комплекса... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T19:04

2023-09-01T19:04

2023-09-01T19:04

россия

джон кирби

юрий борисов (роскосмос)

ракетные войска стратегического назначения

роскосмос

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался оценить информацию о постановке Россией комплекса "Сармат" на боевое дежурство. Новейший стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Я не в той позиции, чтобы подтверждать сообщения СМИ о постановке на боевое дежурство определенных ракетных систем", - заявил Кирби журналистам. "Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".

https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html

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россия, джон кирби, юрий борисов (роскосмос), ракетные войска стратегического назначения, роскосмос