Рейтинг@Mail.ru
Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/sarmat-1893753777.html
Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство
Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство - РИА Новости, 01.09.2023
Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство
Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался оценить информацию о постановке Россией комплекса... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:04
2023-09-01T19:04
россия
джон кирби
юрий борисов (роскосмос)
ракетные войска стратегического назначения
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/72/1524927236_271:478:3061:2048_1920x0_80_0_0_9149791fd1f5b3d57bf3bd14d5e53714.jpg
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался оценить информацию о постановке Россией комплекса "Сармат" на боевое дежурство. Новейший стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Я не в той позиции, чтобы подтверждать сообщения СМИ о постановке на боевое дежурство определенных ракетных систем", - заявил Кирби журналистам. "Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/72/1524927236_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_d03968b8e6b59d57f6d71a08e77e1058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, джон кирби, юрий борисов (роскосмос), ракетные войска стратегического назначения, роскосмос
Россия, Джон Кирби, Юрий Борисов (Роскосмос), Ракетные войска стратегического назначения, Роскосмос
Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство

В Белом доме не стали комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты Сармат
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытание баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался оценить информацию о постановке Россией комплекса "Сармат" на боевое дежурство.
Новейший стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Я не в той позиции, чтобы подтверждать сообщения СМИ о постановке на боевое дежурство определенных ракетных систем", - заявил Кирби журналистам.
"Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Эксперт прокомментировал постановку на боевое дежурство комплекса "Сармат"
15:35
 
РоссияДжон КирбиЮрий Борисов (Роскосмос)Ракетные войска стратегического назначенияРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала