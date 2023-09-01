https://ria.ru/20230901/sarmat-1893753777.html
Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство
Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство - РИА Новости, 01.09.2023
Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство
Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался оценить информацию о постановке Россией комплекса... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:04
2023-09-01T19:04
2023-09-01T19:04
россия
джон кирби
юрий борисов (роскосмос)
ракетные войска стратегического назначения
роскосмос
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался оценить информацию о постановке Россией комплекса "Сармат" на боевое дежурство. Новейший стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Я не в той позиции, чтобы подтверждать сообщения СМИ о постановке на боевое дежурство определенных ракетных систем", - заявил Кирби журналистам. "Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
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россия, джон кирби, юрий борисов (роскосмос), ракетные войска стратегического назначения, роскосмос
Россия, Джон Кирби, Юрий Борисов (Роскосмос), Ракетные войска стратегического назначения, Роскосмос
Белый дом не стал комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство
В Белом доме не стали комментировать постановку "Сармата" на боевое дежурство