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Путин согласился с мнением Саркози о будущем активном развитии Азии - РИА Новости, 01.09.2023
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17:36 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/sarkozi-1893730493.html
Путин согласился с мнением Саркози о будущем активном развитии Азии
Путин согласился с мнением Саркози о будущем активном развитии Азии - РИА Новости, 01.09.2023
Путин согласился с мнением Саркози о будущем активном развитии Азии
Президент России Владимир Путин согласился с некоторыми выводами недавней статьи бывшего президента Франции Николя Саркози о будущем развитии мира, в частности, РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:36
2023-09-01T17:36
николя саркози
владимир путин
азия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с некоторыми выводами недавней статьи бывшего президента Франции Николя Саркози о будущем развитии мира, в частности, с тем, что к 2030 году большинство людей будет проживать не в Европе, а в Африке, Китае и Индии. Ранее Николя Саркози опубликовал статью, где говорит о будущем развитии мира. "Я во многом с ним согласен, вот он говорит о том, что ближайшие там к 2030 году что ли, в Африке уже будет проживать 2,5 миллиарда человек, а в Европе - только 450 или 430 (миллионов), ну примерно так. А Азия? Там в Китае 1,5 миллиарда человек, в Индии 1,5 миллиарда человек, в Индонезии уже 300 миллионов", - заявил глава государства во время открытого урока "Разговор о важном". Он также отметил, что это объективные процессы, которые даже не связаны с современной, мировой или внешнеполитической конъюнктурой, хотя она вносит свой вклад в реалии сегодняшней жизни. "Но это объективные процессы. И это очень серьезные вещи", - подчеркнул президент.
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николя саркози, владимир путин, азия
Николя Саркози, Владимир Путин, Азия
Путин согласился с мнением Саркози о будущем активном развитии Азии

Путин согласился с выводами статьи Саркози о будущем активном развитии Азии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с некоторыми выводами недавней статьи бывшего президента Франции Николя Саркози о будущем развитии мира, в частности, с тем, что к 2030 году большинство людей будет проживать не в Европе, а в Африке, Китае и Индии.
Ранее Николя Саркози опубликовал статью, где говорит о будущем развитии мира.
"Я во многом с ним согласен, вот он говорит о том, что ближайшие там к 2030 году что ли, в Африке уже будет проживать 2,5 миллиарда человек, а в Европе - только 450 или 430 (миллионов), ну примерно так. А Азия? Там в Китае 1,5 миллиарда человек, в Индии 1,5 миллиарда человек, в Индонезии уже 300 миллионов", - заявил глава государства во время открытого урока "Разговор о важном".
Он также отметил, что это объективные процессы, которые даже не связаны с современной, мировой или внешнеполитической конъюнктурой, хотя она вносит свой вклад в реалии сегодняшней жизни.
"Но это объективные процессы. И это очень серьезные вещи", - подчеркнул президент.
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Николя СаркозиВладимир ПутинАзия
 
 
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