https://ria.ru/20230901/sarkozi-1893730493.html

Путин согласился с мнением Саркози о будущем активном развитии Азии

Путин согласился с мнением Саркози о будущем активном развитии Азии - РИА Новости, 01.09.2023

Путин согласился с мнением Саркози о будущем активном развитии Азии

Президент России Владимир Путин согласился с некоторыми выводами недавней статьи бывшего президента Франции Николя Саркози о будущем развитии мира, в частности, РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:36

2023-09-01T17:36

2023-09-01T17:36

николя саркози

владимир путин

азия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с некоторыми выводами недавней статьи бывшего президента Франции Николя Саркози о будущем развитии мира, в частности, с тем, что к 2030 году большинство людей будет проживать не в Европе, а в Африке, Китае и Индии. Ранее Николя Саркози опубликовал статью, где говорит о будущем развитии мира. "Я во многом с ним согласен, вот он говорит о том, что ближайшие там к 2030 году что ли, в Африке уже будет проживать 2,5 миллиарда человек, а в Европе - только 450 или 430 (миллионов), ну примерно так. А Азия? Там в Китае 1,5 миллиарда человек, в Индии 1,5 миллиарда человек, в Индонезии уже 300 миллионов", - заявил глава государства во время открытого урока "Разговор о важном". Он также отметил, что это объективные процессы, которые даже не связаны с современной, мировой или внешнеполитической конъюнктурой, хотя она вносит свой вклад в реалии сегодняшней жизни. "Но это объективные процессы. И это очень серьезные вещи", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230807/druzya-1888702049.html

азия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николя саркози, владимир путин, азия