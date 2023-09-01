https://ria.ru/20230901/saransk-1893749398.html
Центр образования имени Девятаева открыли в Саранске
Центр образования имени Девятаева открыли в Саранске - РИА Новости, 01.09.2023
Центр образования имени Девятаева открыли в Саранске
Центр образования "Высота" имени Михаила Девятаева на 1450 мест открыли в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:43
2023-09-01T18:43
2023-09-01T18:43
республика мордовия
саранск
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Центр образования "Высота" имени Михаила Девятаева на 1450 мест открыли в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Центр образования носит имя гвардии старшего лейтенанта, летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева. В церемонии торжественного открытия принял участие и его сын Александр Девятаев. "Глава Мордовии Артем Здунов осмотрел атриум школы, где на одной из стен - мурал с изображением Девятаева. В одном из кабинетов начальной школы руководитель региона принял участие в классном часе 1Д класса. Дети рассказали ему о своих впечатлениях от новой школы, ожиданиях от предстоящей учебы. Также гости побывали в современном вместительном актовом зале школы, зоне для игры в шахматы и настольный теннис, увидели мастер-класс по запуску беспилотников – это направление сейчас очень актуально и даже попробовали свои силы в школьном тире. В кабинете биологии ребята продемонстрировали знания навыков оказания первой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Родители учащихся новой школы высказали пожелание – расширить количество патриотических детских лагерей, а существующие программы начальной военной подготовки адаптировать и для девочек. Здунов пожелание поддержал, отметив, что сейчас такие навыки, как строевая и военная подготовка, основы безопасности, оказание первой помощи очень важны для всех. "В текущем учебном году в стенах школы будут учиться 820 человек – это 34 класса, в том числе семь – первых. Учебный процесс обеспечат 77 педагогов, пять из которых - молодые специалисты. Инфраструктура школы состоит из 90 учебных кабинетов, актового и трех спортивных залов, бассейна, стадиона, хоккейного корта, столовой на 725 мест, информационно-библиотечного центра – медиатеки, двух читальных залов и библиотеки. В блоке дополнительного образования есть игровые комнаты, краеведческий музей, кабинет для занятий драматическим искусством, зал хореографии, кабинеты для занятий живописью, робототехникой, скульптурой, опытнической деятельностью, а также различные лаборатории", - отмечается в сообщении. Центр образования будет работать в режиме "школы полного дня". Это не только общее образование, но и дополнительное – спортивные секции и клубы по направлениям, разновозрастные театральные и танцевальные студии. "Высота" также присоединится к образовательно-производственному кластеру "Сфера фарм" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Это работа химико-биологических и физико-математических классов, юниорского центра подготовки обучающихся к Всероссийскому чемпионату по профессиональному мастерству. Также школа подключится и к региональному проекту "Развитие пешеходного туризма". На создание современного образовательного центра затрачено более 1,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230831/teplitsy-1893353875.html
саранск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саранск, артем здунов
Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Центр образования "Высота" имени Михаила Девятаева на 1450 мест открыли в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Центр образования носит имя гвардии старшего лейтенанта, летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева. В церемонии торжественного открытия принял участие и его сын Александр Девятаев.
"Глава Мордовии Артем Здунов
осмотрел атриум школы, где на одной из стен - мурал с изображением Девятаева. В одном из кабинетов начальной школы руководитель региона принял участие в классном часе 1Д класса. Дети рассказали ему о своих впечатлениях от новой школы, ожиданиях от предстоящей учебы. Также гости побывали в современном вместительном актовом зале школы, зоне для игры в шахматы и настольный теннис, увидели мастер-класс по запуску беспилотников – это направление сейчас очень актуально и даже попробовали свои силы в школьном тире. В кабинете биологии ребята продемонстрировали знания навыков оказания первой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Родители учащихся новой школы высказали пожелание – расширить количество патриотических детских лагерей, а существующие программы начальной военной подготовки адаптировать и для девочек. Здунов пожелание поддержал, отметив, что сейчас такие навыки, как строевая и военная подготовка, основы безопасности, оказание первой помощи очень важны для всех.
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"В текущем учебном году в стенах школы будут учиться 820 человек – это 34 класса, в том числе семь – первых. Учебный процесс обеспечат 77 педагогов, пять из которых - молодые специалисты. Инфраструктура школы состоит из 90 учебных кабинетов, актового и трех спортивных залов, бассейна, стадиона, хоккейного корта, столовой на 725 мест, информационно-библиотечного центра – медиатеки, двух читальных залов и библиотеки. В блоке дополнительного образования есть игровые комнаты, краеведческий музей, кабинет для занятий драматическим искусством, зал хореографии, кабинеты для занятий живописью, робототехникой, скульптурой, опытнической деятельностью, а также различные лаборатории", - отмечается в сообщении.
Центр образования будет работать в режиме "школы полного дня". Это не только общее образование, но и дополнительное – спортивные секции и клубы по направлениям, разновозрастные театральные и танцевальные студии. "Высота" также присоединится к образовательно-производственному кластеру "Сфера фарм" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Это работа химико-биологических и физико-математических классов, юниорского центра подготовки обучающихся к Всероссийскому чемпионату по профессиональному мастерству. Также школа подключится и к региональному проекту "Развитие пешеходного туризма". На создание современного образовательного центра затрачено более 1,9 миллиарда рублей.