https://ria.ru/20230901/roskosmos-1893746884.html

Путин пообещал обсудить с "Роскосмосом" расширение программы для школьников

Путин пообещал обсудить с "Роскосмосом" расширение программы для школьников - РИА Новости, 01.09.2023

Путин пообещал обсудить с "Роскосмосом" расширение программы для школьников

Президент России Владимир Путин обещал обсудить с руководством "Роскосмоса" возможность расширения программы для молодых и успешных, в рамках которой школьники... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:32

2023-09-01T18:32

2023-09-01T18:54

россия

владимир путин

роскосмос

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал обсудить с руководством "Роскосмоса" возможность расширения программы для молодых и успешных, в рамках которой школьники смогут на предприятиях госкорпорации, например, познакомиться с историей космоса."Идея хорошая, я уже пообещал, что переговорю с руководством "Роскосмоса", и такую платформу, может быть, даже в тех городах, где нет предприятий "Роскосмоса", просто пошире сделать по всей стране. Идея сама по себе очень хорошая", — сказал Путин в ходе урока "Разговор о важном".Одна из участниц урока предложила президенту создать на предприятиях "Роскосмоса" программу для детей, кто не имеет возможности учиться в космическом классе в школе. В рамках такой программы школьники могли бы познакомиться с историей освоения космоса, узнать о конкурсах, в которых они могут принять участие.

https://ria.ru/20230901/tsennosti-1893738058.html

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россия, владимир путин, роскосмос