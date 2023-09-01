Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал обсудить с "Роскосмосом" расширение программы для школьников - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 01.09.2023 (обновлено: 18:54 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/roskosmos-1893746884.html
Путин пообещал обсудить с "Роскосмосом" расширение программы для школьников
Путин пообещал обсудить с "Роскосмосом" расширение программы для школьников - РИА Новости, 01.09.2023
Путин пообещал обсудить с "Роскосмосом" расширение программы для школьников
Президент России Владимир Путин обещал обсудить с руководством "Роскосмоса" возможность расширения программы для молодых и успешных, в рамках которой школьники... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:32
2023-09-01T18:54
россия
владимир путин
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893710525_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_2284a8ffb1a6a9aa9d968ae7b3030127.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал обсудить с руководством "Роскосмоса" возможность расширения программы для молодых и успешных, в рамках которой школьники смогут на предприятиях госкорпорации, например, познакомиться с историей космоса."Идея хорошая, я уже пообещал, что переговорю с руководством "Роскосмоса", и такую платформу, может быть, даже в тех городах, где нет предприятий "Роскосмоса", просто пошире сделать по всей стране. Идея сама по себе очень хорошая", — сказал Путин в ходе урока "Разговор о важном".Одна из участниц урока предложила президенту создать на предприятиях "Роскосмоса" программу для детей, кто не имеет возможности учиться в космическом классе в школе. В рамках такой программы школьники могли бы познакомиться с историей освоения космоса, узнать о конкурсах, в которых они могут принять участие.
https://ria.ru/20230901/tsennosti-1893738058.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893710525_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_9da167befa4122941d61f888cc72af20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, роскосмос
Россия, Владимир Путин, Роскосмос
Путин пообещал обсудить с "Роскосмосом" расширение программы для школьников

Путин пообещал обсудить с "Роскосмосом" расширение программы для школьников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал обсудить с руководством "Роскосмоса" возможность расширения программы для молодых и успешных, в рамках которой школьники смогут на предприятиях госкорпорации, например, познакомиться с историей космоса.
"Идея хорошая, я уже пообещал, что переговорю с руководством "Роскосмоса", и такую платформу, может быть, даже в тех городах, где нет предприятий "Роскосмоса", просто пошире сделать по всей стране. Идея сама по себе очень хорошая", — сказал Путин в ходе урока "Разговор о важном".
Одна из участниц урока предложила президенту создать на предприятиях "Роскосмоса" программу для детей, кто не имеет возможности учиться в космическом классе в школе. В рамках такой программы школьники могли бы познакомиться с историей освоения космоса, узнать о конкурсах, в которых они могут принять участие.
Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Путин сообщил о запуске нового конкурса для семей с детьми
17:59
 
РоссияВладимир ПутинРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала