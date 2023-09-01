https://ria.ru/20230901/razvedka-1893534622.html

Конгрессвуман раскрыла ложь американской разведки в отношении России

Конгрессвуман раскрыла ложь американской разведки в отношении России - РИА Новости, 01.09.2023

Конгрессвуман раскрыла ложь американской разведки в отношении России

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин обвинила разведывательное сообщество во лжи из-за утверждений об угрозе вторжения России РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:00

2023-09-01T02:00

2023-09-01T05:19

россия

европа

украина

владимир путин

марджори тейлор грин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

нато

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин обвинила разведывательное сообщество во лжи из-за утверждений об угрозе вторжения России в Европу."Разведывательное сообщество лжет о том, что Россия и (президент РФ Владимир - ред.) Путин собираются захватить Европу. Если бы это было так, то он бы вел гораздо более агрессивные военные действия", - заявила она во время своего выступления в Вирджинии. Грин отметила, что выступает против поддержки Украины, которая не является даже членом НАТО.

https://ria.ru/20230830/vera-1893123268.html

россия

европа

украина

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2023

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россия, европа, украина, владимир путин, марджори тейлор грин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, в мире