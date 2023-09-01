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Конгрессвуман раскрыла ложь американской разведки в отношении России - РИА Новости, 01.09.2023
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02:00 01.09.2023 (обновлено: 05:19 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/razvedka-1893534622.html
Конгрессвуман раскрыла ложь американской разведки в отношении России
Конгрессвуман раскрыла ложь американской разведки в отношении России - РИА Новости, 01.09.2023
Конгрессвуман раскрыла ложь американской разведки в отношении России
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин обвинила разведывательное сообщество во лжи из-за утверждений об угрозе вторжения России РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T02:00
2023-09-01T05:19
россия
европа
украина
владимир путин
марджори тейлор грин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин обвинила разведывательное сообщество во лжи из-за утверждений об угрозе вторжения России в Европу."Разведывательное сообщество лжет о том, что Россия и (президент РФ Владимир - ред.) Путин собираются захватить Европу. Если бы это было так, то он бы вел гораздо более агрессивные военные действия", - заявила она во время своего выступления в Вирджинии. Грин отметила, что выступает против поддержки Украины, которая не является даже членом НАТО.
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россия, европа, украина, владимир путин, марджори тейлор грин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, в мире
Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Марджори Тейлор Грин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), НАТО, В мире
Конгрессвуман раскрыла ложь американской разведки в отношении России

Конгрессвуман Грин: разведка США лжет о намерении России вторгнуться в Европу

© AP Photo / Cliff OwenЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин обвинила разведывательное сообщество во лжи из-за утверждений об угрозе вторжения России в Европу.
«
"Разведывательное сообщество лжет о том, что Россия и (президент РФ Владимир - ред.) Путин собираются захватить Европу. Если бы это было так, то он бы вел гораздо более агрессивные военные действия", - заявила она во время своего выступления в Вирджинии.
Грин отметила, что выступает против поддержки Украины, которая не является даже членом НАТО.
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РоссияЕвропаУкраинаВладимир ПутинМарджори Тейлор ГринВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)НАТОВ мире
 
 
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