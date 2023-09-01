https://ria.ru/20230901/ranenye-1893744642.html
При обстреле Горловки ранены двое взрослых и ребенок
При обстреле Горловки ранены двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 01.09.2023
При обстреле Горловки ранены двое взрослых и ребенок
Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки украинскими войсками в День знаний, среди них один ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:19
2023-09-01T18:19
2023-09-01T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки украинскими войсками в День знаний, среди них один ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале."Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранены трое мирных граждан, один из них ребёнок", - говорится в сообщении мэра.Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 17.45 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки ранены двое взрослых и ребенок
Мэр Приходько: три мирных жителя ранены при обстреле Горловки, среди них ребенок