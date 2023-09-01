https://ria.ru/20230901/ranenye-1893744642.html

При обстреле Горловки ранены двое взрослых и ребенок

При обстреле Горловки ранены двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 01.09.2023

При обстреле Горловки ранены двое взрослых и ребенок

Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки украинскими войсками в День знаний, среди них один ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:19

2023-09-01T18:19

2023-09-01T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Три мирных жителя ранены при обстреле Горловки украинскими войсками в День знаний, среди них один ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале."Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранены трое мирных граждан, один из них ребёнок", - говорится в сообщении мэра.Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 17.45 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230901/devochka-1893691711.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк