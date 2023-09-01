https://ria.ru/20230901/rabotino-1893610718.html
Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино
Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино - РИА Новости, 01.09.2023
Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино
Украинские войска утром предприняли попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:38
2023-09-01T11:38
2023-09-01T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска утром предприняли попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале."С 7:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение", — написал он.Всего ВСУ, по данным Балицкого, потеряли в результате атаки 156 человек.Руководитель области отметил, что в очередной раз "киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ уже более двух месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать. Там не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Евгений Балицкий, Запорожская область
Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино
Балицкий: российские военные утром отбили атаку ВСУ у Работино