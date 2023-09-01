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Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 01.09.2023 (обновлено: 14:31 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/rabotino-1893610718.html
Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино
Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино - РИА Новости, 01.09.2023
Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино
Украинские войска утром предприняли попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:38
2023-09-01T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска утром предприняли попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.&quot;С 7:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение&quot;, — написал он.Всего ВСУ, по данным Балицкого, потеряли в результате атаки 156 человек.Руководитель области отметил, что в очередной раз "киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ уже более двух месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать. Там не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
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вооруженные силы рф, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Евгений Балицкий, Запорожская область
Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино

Балицкий: российские военные утром отбили атаку ВСУ у Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска утром предприняли попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.
«

"С 7:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение", — написал он.

Всего ВСУ, по данным Балицкого, потеряли в результате атаки 156 человек.
Руководитель области отметил, что в очередной раз "киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".
В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ уже более двух месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать. Там не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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