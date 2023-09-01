https://ria.ru/20230901/rabotino-1893610718.html

Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино

Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино - РИА Новости, 01.09.2023

Российские военные отбили атаку ВСУ у Работино

Украинские войска утром предприняли попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:38

2023-09-01T11:38

2023-09-01T14:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

евгений балицкий

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887814929_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_9020623fc28b6292e3b8ac19fe4d8cd2.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска утром предприняли попытку войти в Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале."С 7:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение", — написал он.Всего ВСУ, по данным Балицкого, потеряли в результате атаки 156 человек.Руководитель области отметил, что в очередной раз "киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат".В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ уже более двух месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать. Там не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, евгений балицкий, запорожская область