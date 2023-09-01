https://ria.ru/20230901/putin-1893747863.html

Путин рассказал, кто должен заниматься госслужбой

Путин рассказал, кто должен заниматься госслужбой - РИА Новости, 01.09.2023

Путин рассказал, кто должен заниматься госслужбой

Президент России Владимир Путин заявил, что для работы госслужащим человек должен обладать внутренней потребностью помогать людям и своей стране. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:38

2023-09-01T18:38

2023-09-01T18:38

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для работы госслужащим человек должен обладать внутренней потребностью помогать людям и своей стране. "Вы сказали "госслужбе". Это служба. Это служение. Служение кому? Людям, своей стране. Если нет внутренней потребности помогать человеку, то не нужно идти в медицинский вуз, потому что если нет желания работать с пациентом, то лучше не прикасаться к этому, лучше заниматься какими-либо исследованиями и так далее. Вот тоже самое здесь: если есть внутренняя потребность помогать людям, помогать своей стране, району, деревне, поселку, городу. Вот если есть жгучее желание… также здесь, хочется служить людям – иди и занимайся этим делом, не хочется – лучше займись чем-то другим", - сказал Путин во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопрос участника о том, какими компетенциями и качествами должен обладать человек, чтобы получить работу госслужащего.

https://ria.ru/20230901/urok-1893747249.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин