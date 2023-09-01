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Путин рассказал, кто должен заниматься госслужбой - РИА Новости, 01.09.2023
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18:38 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/putin-1893747863.html
Путин рассказал, кто должен заниматься госслужбой
Путин рассказал, кто должен заниматься госслужбой - РИА Новости, 01.09.2023
Путин рассказал, кто должен заниматься госслужбой
Президент России Владимир Путин заявил, что для работы госслужащим человек должен обладать внутренней потребностью помогать людям и своей стране. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:38
2023-09-01T18:38
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для работы госслужащим человек должен обладать внутренней потребностью помогать людям и своей стране. "Вы сказали "госслужбе". Это служба. Это служение. Служение кому? Людям, своей стране. Если нет внутренней потребности помогать человеку, то не нужно идти в медицинский вуз, потому что если нет желания работать с пациентом, то лучше не прикасаться к этому, лучше заниматься какими-либо исследованиями и так далее. Вот тоже самое здесь: если есть внутренняя потребность помогать людям, помогать своей стране, району, деревне, поселку, городу. Вот если есть жгучее желание… также здесь, хочется служить людям – иди и занимайся этим делом, не хочется – лучше займись чем-то другим", - сказал Путин во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопрос участника о том, какими компетенциями и качествами должен обладать человек, чтобы получить работу госслужащего.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, кто должен заниматься госслужбой

Путин: госслужбой должны заниматься люди, имеющие потребность помогать людям

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для работы госслужащим человек должен обладать внутренней потребностью помогать людям и своей стране.
«
"Вы сказали "госслужбе". Это служба. Это служение. Служение кому? Людям, своей стране. Если нет внутренней потребности помогать человеку, то не нужно идти в медицинский вуз, потому что если нет желания работать с пациентом, то лучше не прикасаться к этому, лучше заниматься какими-либо исследованиями и так далее. Вот тоже самое здесь: если есть внутренняя потребность помогать людям, помогать своей стране, району, деревне, поселку, городу. Вот если есть жгучее желание… также здесь, хочется служить людям – иди и занимайся этим делом, не хочется – лучше займись чем-то другим", - сказал Путин во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопрос участника о том, какими компетенциями и качествами должен обладать человек, чтобы получить работу госслужащего.
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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