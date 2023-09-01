Путин рассказал, кто должен заниматься госслужбой
Путин: госслужбой должны заниматься люди, имеющие потребность помогать людям
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для работы госслужащим человек должен обладать внутренней потребностью помогать людям и своей стране.
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"Вы сказали "госслужбе". Это служба. Это служение. Служение кому? Людям, своей стране. Если нет внутренней потребности помогать человеку, то не нужно идти в медицинский вуз, потому что если нет желания работать с пациентом, то лучше не прикасаться к этому, лучше заниматься какими-либо исследованиями и так далее. Вот тоже самое здесь: если есть внутренняя потребность помогать людям, помогать своей стране, району, деревне, поселку, городу. Вот если есть жгучее желание… также здесь, хочется служить людям – иди и занимайся этим делом, не хочется – лучше займись чем-то другим", - сказал Путин во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопрос участника о том, какими компетенциями и качествами должен обладать человек, чтобы получить работу госслужащего.