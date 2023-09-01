https://ria.ru/20230901/putin-1893692193.html
Путин похвалил детей, которые прочитали ему стихотворение "О родине"
Путин похвалил детей, которые прочитали ему стихотворение "О родине" - РИА Новости, 01.09.2023
Путин похвалил детей, которые прочитали ему стихотворение "О родине"
Президент России Владимир Путин похвалил детей, прочитавших ему стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова "О родине", за выбор произведения, где речь... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:46
2023-09-01T15:46
2023-09-01T15:49
общество
россия
владимир путин
расул гамзатов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил детей, прочитавших ему стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова "О родине", за выбор произведения, где речь идет о добре и любви. Во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ дети из Дагестана прочитали президенту стихотворение Расула Гамзатова "О родине". "Спасибо большое ребятам за стихотворение, они замечательное стихотворение нашли и выбрали. Самые правильные и самые основные слова здесь, конечно, о родине, о том, что живем мы во имя добра и любви. Я уверен, именно так преподаватели школ и вузов воспитывают и будут воспитывать наших молодых людей. Спасибо, ребят, что вы выбрали именно это стихотворение", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230901/pozdravlenie-1893674882.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, расул гамзатов
Общество, Россия, Владимир Путин, Расул Гамзатов
Путин похвалил детей, которые прочитали ему стихотворение "О родине"
Путин похвалил за выбор стихов детей, которые прочитали ему "О Родине" Гамзатова
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил детей, прочитавших ему стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова "О родине", за выбор произведения, где речь идет о добре и любви.
Во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ дети из Дагестана прочитали президенту стихотворение Расула Гамзатова "О родине".
"Спасибо большое ребятам за стихотворение, они замечательное стихотворение нашли и выбрали. Самые правильные и самые основные слова здесь, конечно, о родине, о том, что живем мы во имя добра и любви. Я уверен, именно так преподаватели школ и вузов воспитывают и будут воспитывать наших молодых людей. Спасибо, ребят, что вы выбрали именно это стихотворение", - сказал Путин.
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