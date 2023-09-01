https://ria.ru/20230901/putin-1893692193.html

Путин похвалил детей, которые прочитали ему стихотворение "О родине"

Путин похвалил детей, которые прочитали ему стихотворение "О родине" - РИА Новости, 01.09.2023

Путин похвалил детей, которые прочитали ему стихотворение "О родине"

Президент России Владимир Путин похвалил детей, прочитавших ему стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова "О родине", за выбор произведения, где речь... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:46

2023-09-01T15:46

2023-09-01T15:49

общество

россия

владимир путин

расул гамзатов

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил детей, прочитавших ему стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова "О родине", за выбор произведения, где речь идет о добре и любви. Во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ дети из Дагестана прочитали президенту стихотворение Расула Гамзатова "О родине". "Спасибо большое ребятам за стихотворение, они замечательное стихотворение нашли и выбрали. Самые правильные и самые основные слова здесь, конечно, о родине, о том, что живем мы во имя добра и любви. Я уверен, именно так преподаватели школ и вузов воспитывают и будут воспитывать наших молодых людей. Спасибо, ребят, что вы выбрали именно это стихотворение", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230901/pozdravlenie-1893674882.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, расул гамзатов