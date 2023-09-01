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Эстония не поддержала присутствие россиян и белорусов на Нобелевской премии - РИА Новости, 01.09.2023
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17:40 01.09.2023 (обновлено: 18:03 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/priglashenie-1893731537.html
Эстония не поддержала присутствие россиян и белорусов на Нобелевской премии
Эстония не поддержала присутствие россиян и белорусов на Нобелевской премии - РИА Новости, 01.09.2023
Эстония не поддержала присутствие россиян и белорусов на Нобелевской премии
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против решения Нобелевского фонда пригласить представителей России и Белоруссии на церемонию вручения... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:40
2023-09-01T18:03
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против решения Нобелевского фонда пригласить представителей России и Белоруссии на церемонию вручения премий в Стокгольме. В четверг шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма. "Мы едины в вопросе изоляции россиян и белорусов на международной арене, но в Москве и Минске сохраняется надежда на дружеский сигнал с Запада. Мы должны оставить эту ошибку в прошлом. Ни одно официальное лицо из этих стран не должно быть приглашено на церемонию вручения Нобелевских премий", - написал в пятницу Цахкна в социальных сетях, добавив, что его мнение поддерживают коллеги из Латвии и Литвы. Нобелевская неделя в Стокгольме и Осло пройдет с 2 по 9 октября, в рамках которой будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в различных областях.
https://ria.ru/20230828/sanktsii-1892708564.html
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в мире, эстония, нобелевский фонд, россия, белоруссия
В мире, Эстония, Нобелевский фонд, Россия, Белоруссия
Эстония не поддержала присутствие россиян и белорусов на Нобелевской премии

МИД Эстонии против приглашения России и Белоруссии на Нобелевскую церемонию

© РИА Новости / Григорий СысоевФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Флаг Эстонии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против решения Нобелевского фонда пригласить представителей России и Белоруссии на церемонию вручения премий в Стокгольме.
В четверг шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма.
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"Мы едины в вопросе изоляции россиян и белорусов на международной арене, но в Москве и Минске сохраняется надежда на дружеский сигнал с Запада. Мы должны оставить эту ошибку в прошлом. Ни одно официальное лицо из этих стран не должно быть приглашено на церемонию вручения Нобелевских премий", - написал в пятницу Цахкна в социальных сетях, добавив, что его мнение поддерживают коллеги из Латвии и Литвы.
Нобелевская неделя в Стокгольме и Осло пройдет с 2 по 9 октября, в рамках которой будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в различных областях.
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