https://ria.ru/20230901/priglashenie-1893731537.html

Эстония не поддержала присутствие россиян и белорусов на Нобелевской премии

Эстония не поддержала присутствие россиян и белорусов на Нобелевской премии - РИА Новости, 01.09.2023

Эстония не поддержала присутствие россиян и белорусов на Нобелевской премии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против решения Нобелевского фонда пригласить представителей России и Белоруссии на церемонию вручения... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:40

2023-09-01T17:40

2023-09-01T18:03

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против решения Нобелевского фонда пригласить представителей России и Белоруссии на церемонию вручения премий в Стокгольме. В четверг шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма. "Мы едины в вопросе изоляции россиян и белорусов на международной арене, но в Москве и Минске сохраняется надежда на дружеский сигнал с Запада. Мы должны оставить эту ошибку в прошлом. Ни одно официальное лицо из этих стран не должно быть приглашено на церемонию вручения Нобелевских премий", - написал в пятницу Цахкна в социальных сетях, добавив, что его мнение поддерживают коллеги из Латвии и Литвы. Нобелевская неделя в Стокгольме и Осло пройдет с 2 по 9 октября, в рамках которой будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в различных областях.

https://ria.ru/20230828/sanktsii-1892708564.html

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в мире, эстония, нобелевский фонд, россия, белоруссия