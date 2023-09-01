https://ria.ru/20230901/postradavshie-1893728658.html

При обстреле Донецка пострадали еще пять человек

При обстреле Донецка пострадали еще пять человек - РИА Новости, 01.09.2023

При обстреле Донецка пострадали еще пять человек

Еще пять мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ Киевского района Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:31

2023-09-01T17:31

2023-09-01T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

киев

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Еще пять мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ Киевского района Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."По дополнительной информации, в результате карательного обстрела Киевского района по улице Университетской получили ранения мужчины 1944 и 1987 годов рождения и женщины 1977, 1980 и 1986 годов рождения", - говорится в сообщении Кулемзина.Ранее мэр сообщил о мирном жителе, пострадавшем в ЖСК "Мир" в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Кроме того, ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка. Кулемзин ранее сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ "Донецк сити" при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрела ТРЦ более 10 мирных жителей пострадали, погибла шестилетняя девочка. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230901/devochka-1893691711.html

https://ria.ru/20230829/rabotino-1892734187.html

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донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины