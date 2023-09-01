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При обстреле Донецка пострадали еще пять человек - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 01.09.2023 (обновлено: 17:54 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/postradavshie-1893728658.html
При обстреле Донецка пострадали еще пять человек
При обстреле Донецка пострадали еще пять человек - РИА Новости, 01.09.2023
При обстреле Донецка пострадали еще пять человек
Еще пять мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ Киевского района Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:31
2023-09-01T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Еще пять мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ Киевского района Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."По дополнительной информации, в результате карательного обстрела Киевского района по улице Университетской получили ранения мужчины 1944 и 1987 годов рождения и женщины 1977, 1980 и 1986 годов рождения", - говорится в сообщении Кулемзина.Ранее мэр сообщил о мирном жителе, пострадавшем в ЖСК "Мир" в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Кроме того, ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка. Кулемзин ранее сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ "Донецк сити" при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрела ТРЦ более 10 мирных жителей пострадали, погибла шестилетняя девочка. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230901/devochka-1893691711.html
https://ria.ru/20230829/rabotino-1892734187.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадали еще пять человек

Мэр Кулемзин: еще пять человек пострадали при обстреле Киевского района Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Киевского района Донецка. 1 сентбря 2023
Последствия обстрела Киевского района Донецка. 1 сентбря 2023 - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Киевского района Донецка. 1 сентбря 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Еще пять мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ Киевского района Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"По дополнительной информации, в результате карательного обстрела Киевского района по улице Университетской получили ранения мужчины 1944 и 1987 годов рождения и женщины 1977, 1980 и 1986 годов рождения", - говорится в сообщении Кулемзина.
Ранее мэр сообщил о мирном жителе, пострадавшем в ЖСК "Мир" в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск.
Кроме того, ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
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При обстреле Донецка погибла шестилетняя девочка
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Кулемзин ранее сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ "Донецк сити" при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрела ТРЦ более 10 мирных жителей пострадали, погибла шестилетняя девочка.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
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