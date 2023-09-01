При обстреле Донецка пострадали еще пять человек
Мэр Кулемзин: еще пять человек пострадали при обстреле Киевского района Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Киевского района Донецка. 1 сентбря 2023
Последствия обстрела Киевского района Донецка. 1 сентбря 2023
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Еще пять мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ Киевского района Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
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"По дополнительной информации, в результате карательного обстрела Киевского района по улице Университетской получили ранения мужчины 1944 и 1987 годов рождения и женщины 1977, 1980 и 1986 годов рождения", - говорится в сообщении Кулемзина.
Ранее мэр сообщил о мирном жителе, пострадавшем в ЖСК "Мир" в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск.
Кроме того, ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
Кулемзин ранее сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ "Донецк сити" при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрела ТРЦ более 10 мирных жителей пострадали, погибла шестилетняя девочка.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.