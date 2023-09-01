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Украина выделила почти 190 миллионов долларов на покупку вооружения - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 01.09.2023 (обновлено: 18:44 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/pokupka-1893678882.html
Украина выделила почти 190 миллионов долларов на покупку вооружения
Украина выделила почти 190 миллионов долларов на покупку вооружения - РИА Новости, 01.09.2023
Украина выделила почти 190 миллионов долларов на покупку вооружения
Правительство Украины выделило министерству внутренних дел почти 190 миллионов долларов на приобретение вооружения и боеприпасов, сообщил в пятницу... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:00
2023-09-01T18:44
в мире
украина
россия
владимир путин
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Правительство Украины выделило министерству внутренних дел почти 190 миллионов долларов на приобретение вооружения и боеприпасов, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Выделено министерству внутренних дел для администрации государственной пограничной службы на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 7 миллиардов гривен (почти 190 миллионов долларов) для приобретения вооружения и боеприпасов", - написал Мельничук в своем телеграм-канале. Мельничук добавил, что это в частности поможет "укрепить обороноспособность государства". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230822/razvitie-1891600351.html
https://ria.ru/20230825/energetika-1892113107.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
Украина выделила почти 190 миллионов долларов на покупку вооружения

Кабмин Украины выделил МВД почти 190 миллионов долларов на покупку вооружения

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Правительство Украины выделило министерству внутренних дел почти 190 миллионов долларов на приобретение вооружения и боеприпасов, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
«
"Выделено министерству внутренних дел для администрации государственной пограничной службы на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 7 миллиардов гривен (почти 190 миллионов долларов) для приобретения вооружения и боеприпасов", - написал Мельничук в своем телеграм-канале.
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Мельничук добавил, что это в частности поможет "укрепить обороноспособность государства".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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