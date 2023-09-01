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Украина выделила почти 190 миллионов долларов на покупку вооружения
Украина выделила почти 190 миллионов долларов на покупку вооружения - РИА Новости, 01.09.2023
Украина выделила почти 190 миллионов долларов на покупку вооружения
Правительство Украины выделило министерству внутренних дел почти 190 миллионов долларов на приобретение вооружения и боеприпасов, сообщил в пятницу... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:00
2023-09-01T15:00
2023-09-01T18:44
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Правительство Украины выделило министерству внутренних дел почти 190 миллионов долларов на приобретение вооружения и боеприпасов, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Выделено министерству внутренних дел для администрации государственной пограничной службы на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 7 миллиардов гривен (почти 190 миллионов долларов) для приобретения вооружения и боеприпасов", - написал Мельничук в своем телеграм-канале. Мельничук добавил, что это в частности поможет "укрепить обороноспособность государства". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
Украина выделила почти 190 миллионов долларов на покупку вооружения
Кабмин Украины выделил МВД почти 190 миллионов долларов на покупку вооружения