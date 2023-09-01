https://ria.ru/20230901/pogibshie-1893700161.html
В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек
В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек - РИА Новости, 01.09.2023
В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек
Не менее десяти мирных жителей погибли, 51 получили ранения, в том числе шесть детей, с 25 по 31 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:06
2023-09-01T16:06
2023-09-01T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891686879_182:0:1819:921_1920x0_80_0_0_0927115884a9e373921e05e2ea6fd2e6.jpg
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Не менее десяти мирных жителей погибли, 51 получили ранения, в том числе шесть детей, с 25 по 31 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в телеграм-канале ведомства.В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 по 31 августа погибли десять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 51, в том числе и шесть детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9027 человек, в том числе 229 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 679, среди них 810 детей.
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891686879_386:0:1614:921_1920x0_80_0_0_a4063787a6b3735a130b6968932cb3ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек
Аппарат омбудсмена ДНР: за неделю погибли десять мирных жителей, 51 ранен