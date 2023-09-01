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В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/pogibshie-1893700161.html
В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек
В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек - РИА Новости, 01.09.2023
В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек
Не менее десяти мирных жителей погибли, 51 получили ранения, в том числе шесть детей, с 25 по 31 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:06
2023-09-01T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Не менее десяти мирных жителей погибли, 51 получили ранения, в том числе шесть детей, с 25 по 31 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в телеграм-канале ведомства.В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 по 31 августа погибли десять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 51, в том числе и шесть детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9027 человек, в том числе 229 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 679, среди них 810 детей.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек

Аппарат омбудсмена ДНР: за неделю погибли десять мирных жителей, 51 ранен

© РИА НовостиПоследствия обстрела центра Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Не менее десяти мирных жителей погибли, 51 получили ранения, в том числе шесть детей, с 25 по 31 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в телеграм-канале ведомства.
В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 по 31 августа погибли десять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 51, в том числе и шесть детей.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9027 человек, в том числе 229 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 679, среди них 810 детей.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья Морозова
 
 
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