https://ria.ru/20230901/pogibshie-1893700161.html

В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек

В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек - РИА Новости, 01.09.2023

В ДНР за неделю от обстрелов погибли десять человек

Не менее десяти мирных жителей погибли, 51 получили ранения, в том числе шесть детей, с 25 по 31 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:06

2023-09-01T16:06

2023-09-01T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Не менее десяти мирных жителей погибли, 51 получили ранения, в том числе шесть детей, с 25 по 31 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в телеграм-канале ведомства.В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 по 31 августа погибли десять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 51, в том числе и шесть детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9027 человек, в том числе 229 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 679, среди них 810 детей.

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова